Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Erciş ilçesi Karlıyayla Mahallesi mevkiinde adli arama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız yarı otomatik yivsiz av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kurusıkı tabancaya ait şarjör, 44 adet fişek ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli T.A. hakkında 2521 ve 5729 Sayılı Kanunlara muhalefetten 18 bin 508 TL idari yaptırım uygulanmıştır" denildi.