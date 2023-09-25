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Kadınlara yönelik eğitim seminerlerine devam eden Van Büyükşehir Belediyesi, İletişim Uzmanı Eğitimci Yazar Dr. Şaban Kızıldağ’ı, Vanlı kadınlarla buluşturdu. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca Hacıbekir Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen seminerde İletişim Uzamanı Dr. Şaban Kızıldağ katılımcılara tecrübelerini aktardı.

Seminerde ayrıca iletişimde yaşanan temel sorunlar, aile içi iletimde dikkat edilmesi gereken hususlar, anne ve babaların aile içi iletişimdeki önemi, ailenin önemi, ailenin ayakta kalması için gerekli şartlar, ailede sevgi ve saygı gibi konularda önemli bilgiler verildi. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği seminer yaklaşık 1.5 saat sürdü. Seminer, katılımcıların sorularının cevaplandırılması ve hediye takdiminin ardından sona erdi. iha