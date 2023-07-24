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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “yapılan çalışmalarda; 1 kilo 850 gram safran, bin 309 paket sigara, 110 adet elektronik sigara, 125 adet cep telefonu, 3 adet tabanca şarjörü, 376 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu çerçevesinde yapılan çalışmalarda ise sahte olduğu değerlendirilen 1 adet çek ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 6 olay çerçevesinde 8 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.iha