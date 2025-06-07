Tiyatro istatistikleri, 2023-2024 sezonu itibarıyla devlet tiyatrolarına ilişkin veriler için Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden gelen idari kayıtlara göre Türkiye’de tiyatro salonu sayısı 2023/24 sezonunda bin 25 olurken tiyatro salonu koltuk sayısı 431 bin 631 oldu. Van’da ise bu dönemde tiyatro salonu 9, tiyatro salonu koltuk sayısı ise bin 668 oldu.

Van’da 2023/2024 sezonunda tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı 51 oldu. Van’da tiyatro salonlarında oynanan çeviri eser sayısı 8 olurken, telif eser sayısı ise 43 oldu. Van’da bu dönemde toplam gösteri sayısı ise 911 olarak kayıtlarda yer aldı.

Açıklanan verilere göre Türkiye genelinde 2023/2024 sezonunda tiyatro seyirci sayısı bir önceki döneme göre yüzde 28,2 artarak 8 milyon 53 bin 186 oldu. Van’da ise 2023/’24 sezonunda toplam tiyatro seyirci sayısı bir önceki döneme göre yüzde 9 oranında artarak 103 bin 195 oldu.

Van, 2023/’24 tiyatro sezonunda Türkiye genelinde en çok seyirci çeken 16. il olarak yer aldı, ancak 2022/’23 sezonunda 94 bin 550 seyirciyle 11. sıradaydı. Her ne kadar Van’da tiyatro seyirci sayısı bir önceki sezona göre artış gösterse de, Türkiye geneli sıralamada 5 basamak geriye düştü.