Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre Van’da 2012 ila 2024 yılları arasında doğaya kaç memeli, kanatlı hayvan yerleştirildiğine dair veriler yer aldı.

Buna karşın, aynı dönemde Van’da gerçekleştirilen kanatlı yaban hayvanı yerleştirme çalışmaları kapsamında toplam bin 650 kanatlı yaban hayvanı doğaya bırakıldı.

Van’da 2012 ile 2019 yılları arasında hiçbir kanatlı yaban hayvanı doğaya yerleştirilmedi. Ancak 2020 yılında bin kanatlı yaban hayvanı keklik doğal ortamına bırakıldı.

2021 yılında ise yine 650 kanatlı yaban hayvanı keklik doğaya salındı.