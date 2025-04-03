Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK), paylaşılan istatistiklere göre, Van ve Türkiye genelinde 4A, 4B ve 4C sigorta kolları kapsamında çalışan kadın ve erkek sayıları açıklandı. İşte detaylar…

SGK raporlarında yer alan bilgilere göre, Türkiye genelinde 4A kapsamında çalışan kişi sayısı 18 milyon 606 bin 143 olarak açıklandı. Bu rakamın 12 milyon 49 bin 725’i erkek, 6 milyon 556 bin 418’i ise kadın olarak kayıtlara geçti.

Van’da ise 4A kapsamında çalışan kişi sayısı 128 bin 876 olarak belirtildi. Bu çalışanların 85 bin 871’i erkek, 43 bin 5’i ise kadınlardan oluşuyor.

4B kapsamında Türkiye genelinde çalışan kişi sayısı 3 milyon 76 bin 104 olarak açıklandı. Bu rakamın 2 milyon 293 bin 387’si erkek, 782 bin 717’si ise kadın çalışanlardan meydana geliyor.

Van’da 4B kapsamında çalışan toplam kişi sayısı 21 bin 496 olarak kaydedildi. Bu çalışanların 18 bin 533’ü erkek, 2 bin 963’ü ise kadınlardan oluşuyor.

4C kapsamında ise Türkiye genelinde toplam 3 milyon 656 bin 30 kişinin çalıştığı SGK verilerinde yer aldı. Bu sigorta kolunda çalışan erkek sayısı 2 milyon 252 bin 919, kadın sayısı ise 1 milyon 403 bin 111 olarak açıklandı.

Van’da 4C kapsamında çalışan kişi sayısı 50 bin 444 olarak belirtildi. Bu çalışanların 35 bin 330’u erkek, 15 bin 114’ü ise kadınlardan oluşuyor.

4A kapsamında Van’da erkek çalışan sayısı kadınlardan yaklaşık iki kat fazla iken, 4B kapsamında erkek çalışan sayısı kadınlardan yaklaşık altı kat daha fazla. 4C kapsamında ise erkek çalışan sayısı kadınlardan yaklaşık iki buçuk kat fazla olarak karşımıza çıkıyor.