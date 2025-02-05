BDDK tarafından 2024 yılına ait verilerin açıklandığı istatistiklerde illere göre şubeler ve nüfusa göre dağılımı verildi.

Açıklanan raporda Van’da sektör grubunda yurtiçi toplam şube sayısı 51, şubeye düşen nüfus sayısı 22 bin 110, kişi başı nakdi kredi 45 bin 932 TL, kişi başına tasarruf mevduatı 21 bin 526 bin TL, kişi başı mevduat toplamı 27 bin 657 TL oldu.

‘Mevduat’ grubunda yurtiçi şube sayısı 43, şubeye düşen nüfus 26 bin 223, kişi başı nakdi kredi 42 bin 814 TL, kişi başı tasarruf mevduatı 18 bin 995 bin TL, kişi başı toplam mevduat ise 24 bin 581 TL olarak açıklandı.

‘Kalkınma ve Yatırım’ grubunda yurtiçi şube sayısı 1, şubeye düşen nüfus oranı 1 milyon 127 bin 612, kişi başı nakdi kredi 959,73 TL olurken, diğer gruplarda bir veri yer almadı.

Van’da ‘Katılım’ grubunda yurtiçi şube sayısı 7, şubeye düşen nüfus sayısı 161 bin 87, kişi başı nakdi kredi 2 bin 158 TL, kişi başı takipteki alacak sayısı 28,38, kişi başı tasarruf mevduatı 2 bin 531, kişi başı toplam mevduat 3 bin 75 TL oldu.

Van’da ‘Yabancı’ grubunda hizmet veren şube sayısı 12, şubeye düşen nüfus oranı 93 bin 967, kişi başı nakdi kredi oranı 9 bin 908 TL, kişi başı tasarruf mevduatı 4 bin 417 TL, kişi başı toplam mevduat ise 5 bin 268 TL oldu.

Van’da ‘Kamu’ grubunda hizmet veren toplam banka sayısı 28, şubeye düşen nüfus oranı 40 bin 271 olurken, kişi başı nakdi kredi oranı 24 bin 198 TL, kişi başı takipteki alacak sayısı 430, kişi başı tasarruf mevduatı 11 bin 635 TL, kişi başı toplam mevduat ise 15 bin 762 TL olarak açıklandı.

‘Yerli’ grubunda Vanlılara hizmet veren banka sayısı 11 olarak açıklanırken, şubeye düşen nüfus oranı ise 102 bin 510 oldu. Bu grupta kişi başı nakdi kredi oranı 11 bin 825 TL, kişi başı takipteki alacak sayısı 334, kişi başı tasarruf mevduatı 5 bin 473 TL, kişi başı toplam mevduat oranı ise 6 bin 626 olarak bildirildi.