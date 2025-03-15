İŞKUR tarafından açıklanan istihdam raporuna göre Van’da Şubat ayında 584 kişi işe yerleştirildi.

Van’da 2025 yılı Ocak-Şubat döneminde ise toplam bin 166 kişi işe yerleştirilmiş oldu.

Türkiye İstatistiktik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilerde Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre 1 milyon 118 bin nüfusa sahip Van’da Şubat ayında toplam 584 kişi, İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildi.

2025 yılı Ocak-Şubat döneminde Doğu Anadolu Bölgesi’nde İŞKUR aracılığı ile en fazla işe alımın yapıldığı il 2 bin 332 kişi ile Malatya olur iken, ikinci sırada bin 331 işe alım ile Elazığ, üçüncü sırada ise bin 166 işe yerleştirme ile Van oldu.

TÜRKİYE GENELİ

İŞKUR raporlarına göre Türkiye genelinde Şubat ayında toplam 96 bin 692 kişi işe yerleştirildi. Bunun 61 bin 702’si erkekler olur iken, 34 bin 990 kişi ise kadınlardan oluştu.

İŞKUR, 2025 yılı Ocak-Şubat döneminde ise 204 bin 84 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti.