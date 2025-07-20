Edinilen bilgiye göre yangın, Akköprü Mahallesi Urartu Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede iş yerinin büyük bölümünü sardı. İş yeri sahibinin dükkanda olmadığı sırada alevleri fark eden çevre sakinleri, kovalarla ve yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.