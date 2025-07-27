Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2025 yılı Haziran ayı istihdam raporunu yayımladı. Rapora göre, Haziran ayında Türkiye genelinde 145 bin 900 kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildi. Bu kişilerin 88 bin 520’si erkek, 57 bin 380’i kadın oldu.

Van’da Haziran 2025’te İŞKUR aracılığıyla 977 kişi işe yerleştirildi. 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde Van’da toplam 4 bin 599 kişi iş bulurken, bu dönemde işe yerleştirilenlerin kadın ve erkek dağılımına dair veri paylaşılmadı.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde İŞKUR aracılığıyla en fazla işe yerleştirme yapılan iller Malatya, Erzurum ve Van oldu. Malatya’da işe yerleştirilenlerin nüfusa oranı yüzde 1,26 iken, Van’da bu oran yaklaşık yüzde 0,41 olarak kayıtlara geçti.

2025 yılı Ocak-Haziran döneminde Doğu Anadolu Bölgesi'nde İŞKUR aracılığıyla en fazla işe yerleştirme yapılan iller Malatya, Erzurum ve Van oldu.