Sonbahar’ın etkisini hissettirdiği Van’da, gündüz saatlerinde güneşli havaya rağmen sabah ve akşam saatlerinde soğuk hava etkisini artırıyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, 2000 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olabileceği tahmin ediliyor.
İşte Van’da 5 günlük tahmini hava durumu;
İPEKYOLU:
13 Ekim Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağmurlu
14 Ekim Salı: Az bulutlu
15 Ekim Çarşamba: Az bulutlu
16 Ekim Perşembe: Az bulutlu
17 Ekim Cuma: Az bulutlu
TUŞBA:
13 Ekim Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağmurlu
14 Ekim Salı: Az bulutlu
15 Ekim Çarşamba: Az bulutlu
16 Ekim Perşembe: Az bulutlu
17 Ekim Cuma: Az bulutlu
EDREMİT:
13 Ekim Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağmurlu
14 Ekim Salı: Az bulutlu
15 Ekim Çarşamba: Az bulutlu
16 Ekim Perşembe: Az bulutlu
17 Ekim Cuma: Az bulutlu
BAHÇESARAY:
13 Ekim Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağmurlu
14 Ekim Salı: Az bulutlu
15 Ekim Çarşamba: Az bulutlu
16 Ekim Perşembe: Az bulutlu
17 Ekim Cuma: Az bulutlu
BAŞKALE:
13 Ekim Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağmurlu
14 Ekim Salı: Az bulutlu
15 Ekim Çarşamba: Az bulutlu
16 Ekim Perşembe: Az bulutlu
17 Ekim Cuma: Az bulutlu
ÇALDIRAN:
13 Ekim Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağmurlu
14 Ekim Salı: Az bulutlu
15 Ekim Çarşamba: Az bulutlu
16 Ekim Perşembe: Az bulutlu
17 Ekim Cuma: Az bulutlu
ÇATAK:
13 Ekim Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağmurlu
14 Ekim Salı: Az bulutlu
15 Ekim Çarşamba: Az bulutlu
16 Ekim Perşembe: Az bulutlu
17 Ekim Cuma: Az bulutlu
ERCİŞ:
13 Ekim Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağmurlu
14 Ekim Salı: Az bulutlu
15 Ekim Çarşamba: Az bulutlu
16 Ekim Perşembe: Az bulutlu
17 Ekim Cuma: Az bulutlu
GEVAŞ:
13 Ekim Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağmurlu
14 Ekim Salı: Az bulutlu
15 Ekim Çarşamba: Az bulutlu
16 Ekim Perşembe: Az bulutlu
17 Ekim Cuma: Az bulutlu
GÜRPINAR:
13 Ekim Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağmurlu
14 Ekim Salı: Az bulutlu
15 Ekim Çarşamba: Az bulutlu
16 Ekim Perşembe: Az bulutlu
17 Ekim Cuma: Az bulutlu
MURADİYE:
13 Ekim Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağmurlu
14 Ekim Salı: Az bulutlu
15 Ekim Çarşamba: Az bulutlu
16 Ekim Perşembe: Az bulutlu
17 Ekim Cuma: Az bulutlu
ÖZALP:
13 Ekim Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağmurlu
14 Ekim Salı: Az bulutlu
15 Ekim Çarşamba: Az bulutlu
16 Ekim Perşembe: Az bulutlu
17 Ekim Cuma: Az bulutlu
SARAY:
13 Ekim Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağmurlu
14 Ekim Salı: Az bulutlu
15 Ekim Çarşamba: Az bulutlu
16 Ekim Perşembe: Az bulutlu
17 Ekim Cuma: Az bulutlu