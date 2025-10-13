Sonbahar’ın etkisini hissettirdiği Van’da, gündüz saatlerinde güneşli havaya rağmen sabah ve akşam saatlerinde soğuk hava etkisini artırıyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, 2000 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olabileceği tahmin ediliyor.

İşte Van’da 5 günlük tahmini hava durumu;

İPEKYOLU:

13 Ekim Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağmurlu

14 Ekim Salı: Az bulutlu

15 Ekim Çarşamba: Az bulutlu

16 Ekim Perşembe: Az bulutlu

17 Ekim Cuma: Az bulutlu

