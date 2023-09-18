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WanHaber / Mehmet Salih Giyci

Van'daki kamu hastaneleri yeni düzenlemeye geçti.

Kamu hastanelerindeki hizmet kalitesini arttırmak ve tedavileri daha kaliteli hale getirmek amacı ile ziyaret saati uygulamasına geçildiği duyuruldu.

Kamu hastaneleri için ziyaret saatlerinin her gün 12:00-14:00 ve 18:00-20:00 saatleri arasında olmasına karar verildi.

Kamu hastanelerinde hizmet kalitesini arttırmak amacı ile ziyaret saati uygulamasına geçtiklerini ifade eden Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, "İlimizde ki kamu hastanelerinde hizmet kalitesini arttırmak, tedavileri daha kaliteli hale getirmek, hastane içi temizlik hizmetlerinin memnuniyetini artırmak ve güvenlik önlemlerini istenen seviyeye ulaştırmak için ziyaret saati uygulamasına geçilecektir. Ziyaret saati her gün 12: 00 – 14:00 ve 18.00 – 20:00 saatleri arasında olacaktır. Bütün halkımızdan servis ve yoğun bakım hastaları için bu saatlere uyulmasını rica ederiz" dedi.