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Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri sona erdi.

700 bini aşkın seçmeni bulunan Van’da resmi olmayan sonuçlara göre 570 bine yakın oy kullanıldı. 28. Dönem milletvekili seçimlerinde Van’da Yeşil Sol Parti 6 vekil çıkarırken, Adalet ve Kalkınma Partisi 2 vekil çıkardı.

2018 Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerine göre CHP ve MHP’nin Van’daki oy oranlarında artış olduğu görülürken, AK Parti ve Yeşil Sol Parti’nin oy oranlarında düşüş yaşandığı görüldü.

2018 genel seçimlerinde 637 bin 867 seçmenin bulunduğu Van’da, 619 bin 953 seçmen oy kullanırken, 2023 genel seçimlerinde ise 707 bin 861 seçmenin bulunduğu Van’da 568 bin 603 seçmen oy kullandı.

AK PARTİ VAN’DAN 2 VEKİL ÇIKARIYOR

AK Parti, 2018 genel seçimlerinde Van’da 159 bin 468 oy alarak meclise 3 vekil göndermeyi başarmıştı. 2023 genel seçimlerinde Van’da oy oranında düşüş yaşayan AK Parti, açıklanan rakamlara göre 140 bin 433 oy aldı. AK Parti bir önceki döneme göre Van’da 1 vekil kaybederek, meclise 2 vekil götürmeye hak kazandı.

YEŞİL SOL PARTİ VAN’DA VEKİL SAYISINI 6’YA YÜKSELTTİ

2018 genel seçimlerinde HDP Van’da 310 bin 273 oy alarak meclise 5 vekil göndermeyi başarmıştı. 2023 genel seçimlerinde Yeşil Sol Parti adıyla seçimlere giren HDP, bir önceki döneme göre oy kaybetmesine rağmen, resmi olmayan sonuçlara göre 288 bin 666 oy alarak Van’da 6 vekil çıkarmayı başararak, bir önceki döneme göre 1 vekil arttırdı.

CHP’NİN VAN’DA OY ARTIŞI VEKİL ÇIKARMAYA YETMEDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 2018 genel seçimlerinde Van’da 11 bin 101 oy almıştı. 2023 genel seçimlerinde, CHP’nin Van’daki oy oranında ciddi artış yaşanırken, resmi olmayan sonuçlara göre aldığı 46 bin 631 oy Van’dan vekil çıkarmaya yetmedi.

MHP VAN’DAKİ OY ORANINI ARTTIRDI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2018 genel seçimlerinde Van’da 14 bin 976 oy almıştı. 2023 genel seçimleri itibari ile resmi olmayan rakamlara göre 27 bin 323 oy alan MHP, 2018 genel seçimlerine göre 12 bin 347 oy fazla alarak Van’daki oy oranını yükseltmeyi bildi. Yeniden Refah Partisi de Van’da, 17 bin 81 oy alarak dikkat çekti.

Mehmet Salih Giyci – Ömer Bildik