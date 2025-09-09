İlçe Sağlık Müdürlüğü binası önünde bir araya gelenler, "Hareket et, doğru beslen, sağlıklı yaşa" temasıyla gerçekleştirilen yürüyüşle Hükümet Konağı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşe katılanlar, fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam konularında bilgilendirildi.

Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlusu Dr. Ahmet Bilal Yıldız, yaptığı açıklamada, Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hastalıkların ortaya çıkmaması için de mücadele ettiklerini belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Doğru beslenmek, düzenli hareket ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları noktasında sağlıklı hayat merkezlerimiz önemli görev üstleniyor. Vatandaşlarımıza beslenme danışmanlığı, psikolojik danışmanlık, fiziksel aktivite, egzersiz danışmanlığı, çocuk gelişimi konularında danışmanlık veriyoruz. Kanser taramaları gibi birçok konuda ücretsiz hizmet vermekteyiz. Bu vesileyle tüm halkımızı 'hareket et, doğru beslen, sağlıklı yaşa' çağrımıza katılmayı ve sağlıklı hayat merkezimizin sunduğu imkanlardan yararlanmaya davet ediyorum."