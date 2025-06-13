Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılına ait kütüphane verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre Türkiye genelinde halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı yüzde 15,4 oranında artış gösterdi. Van’da ise halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı yüzde 13,10 oranında arttı.

2024 yılında halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 15,4 artarak 38 milyon 737 bin 705 oldu. Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı bir önceki yıla göre yüzde 8,6 artarak 6 milyon 726 bin 993 oldu.

2024 yılında Van’daki halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 13,10 oranında artarak 1 milyon 113 bin 44 oldu. 2023 yılında ise 984 bin 136 kişi Van’da halk kütüphanelerinden yararlanmıştı.

Türkiye genelinde halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı bir önceki yıla göre yüzde 8,6 artarak 6 milyon 726 bin 993 oldu. Van’da ise halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı bir önceki yıla göre yüzde 30,85 artarak 174 bin 443 oldu. Van’da 2023 yılında halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı 133 bin 317 olarak açıklanmıştı.

Van’da 2024 yılında halk kütüphanelerinden ödünç verilen materyal sayısı 382 bin 427, ödünç verilen kitap sayısı ise 402 bin 965 olarak kayıtlarda yer aldı.