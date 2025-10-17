Van'da önemli bir başarıya imza atıldı. İpekyolu İlçe Müftülüğüne bağlı Hacı Murat Değer Kur'an Kursu öğrencisi Davut Yurdakul, 90 gün gibi kısa bir sürede hafızlığını tamamlayarak il genelinde örnek gösterilecek bir başarıya ulaştı. Bu önemli başarı, hem ailesini hem de eğitim aldığı kurum yetkililerini gururlandırdı. Kur'an Kursu yöneticisi M. Fatih Temel, uzman öğretici Sami Kaya ve öğrenci Davut Yurdakul, başarılarından ötürü İlçe Müftüsü Fatih Tavlaşoğlu tarafından ödüllendirildi.

İpekyolu İlçe Müftüsü Fatih Tavlaşoğlu, Kur'an kursu yöneticisi, hocası ile hafız Yurdakul'u makamında ağırladı. Bu önemli başarı, hem ailesini hem de eğitim aldığı kurum yetkililerini gururlandırdığını ifade eden müftü Tavlaşoğlu, "Kur'an-ı Kerim'i hıfz etmek büyük bir emek ve sabır gerektirir. Bu başarının sadece bireysel değil, aynı zamanda eğitimin kalitesini de gösteren önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Davut kardeşimizin bu azmi herkese örnek olmalı. Öğrencimizi, ailesini ve emeği geçen hocalarımızı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Hediye takdimi sonrası program sona erdi.