GÜRPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZLARIN KİRALAMA İHALESİ İLANI:



Van İli, Gürpınar Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait Gürpınar ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, imarın 373 ada 9 nolu parseldeki A Blok’ta 28 adet mesken ( Daire ) ve 373 ada 10 nolu parselde bulunan B bloktaki 20 adet mesken (daire) bağımsız bölüm numarası, takdir edilen (muhammen) bedeli geçici teminatı yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile 3 yıllığına kiralama ihalesi yapılacaktır. İhale karar pulu, sözleşme karar pulu, ilan giderleri ve diğer giderleri peşin ödenmesi şartıyla peşin (tek tek) mülkiyet kiralama ihalesi yapılacaktır. İhale 27/10/2025 tarihinde saat 09:00 Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet caddesi No:36 daki Belediye Hizmet binasında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ’nce yapılacak.

EK: 1 TAŞINMAZ TABLOSU SIRA NO İLÇESİ MAHALLESİ ADA / PARSEL KATI NİTELİĞİ BLOK BAĞIMSIZ BÖLÜM NO DAİRE TİPİ NET ALAN (M2) BRÜT ALAN (M2) TAKDİR EDİLEN MUHAMMEN BEDEL TL (36 AYLIK) %3 GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ TL İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 GÜRPINAR CUMHURİYET 373/9 1.KAT MESKEN A 1 1+1 42,29 54,87 ₺288.000,00 ₺8.640,00 27.10.2025 09:00 2 GÜRPINAR CUMHURİYET 373/9 1.KAT MESKEN A 2 1+1 50,29 63,02 ₺288.000,00 ₺8.640,00 27.10.2025 09:30 3 GÜRPINAR CUMHURİYET 373/9 1.KAT MESKEN A 3 1+1 50,83 63,82 ₺288.000,00 ₺8.640,00 27.10.2025 10:00 4 GÜRPINAR CUMHURİYET 373/9 1.KAT MESKEN A 4 1+1 41,11 52,34 ₺288.000,00 ₺8.640,00 27.10.2025 10:30 5 GÜRPINAR CUMHURİYET 373/9 1.KAT MESKEN A 5 1+1 42,46 52,95 ₺288.000,00 ₺8.640,00 27.10.2025 11:00 6 GÜRPINAR CUMHURİYET 373/9 1.KAT MESKEN A 6 1+1 52,07 63,66 ₺288.000,00 ₺8.640,00 27.10.2025 11:30 7 GÜRPINAR CUMHURİYET 373/9 1.KAT MESKEN A 7 1+1 42,73 61,04 ₺288.000,00 ₺8.640,00 27.10.2025 13:00 8 GÜRPINAR CUMHURİYET 373/9 2.KAT MESKEN A 8 1+1 42,29 54,87 ₺288.000,00 ₺8.640,00 27.10.2025 13:30 9 GÜRPINAR CUMHURİYET 373/9 2.KAT MESKEN A 9 1+1 50,29 63,02 ₺288.000,00 ₺8.640,00 27.10.2025 14:00 10 GÜRPINAR CUMHURİYET 373/9 2.KAT MESKEN A 10 1+1 50,83 63,82 ₺288.000,00 ₺8.640,00 27.10.2025 14:30 11 GÜRPINAR CUMHURİYET 373/9 2.KAT MESKEN A 11 1+1 41,11 52,34 ₺288.000,00 ₺8.640,00 27.10.2025 15:00 12 GÜRPINAR CUMHURİYET 373/9 2.KAT MESKEN A 12 1+1 42,46 52,95 ₺288.000,00 ₺8.640,00 27.10.2025 15:30 13 GÜRPINAR CUMHURİYET 373/9 2.KAT MESKEN A 13 1+1 52,07 63,66 ₺288.000,00 ₺8.640,00 27.10.2025 16:00 14 GÜRPINAR CUMHURİYET 373/9 2.KAT MESKEN A 14 1+1 42,73 61,04 ₺288.000,00 ₺8.640,00 27.10.2025 16:30 15 GÜRPINAR CUMHURİYET 373/9 3.KAT MESKEN A 15 1+1 42,29 54,87 ₺288.000,00 ₺8.640,00 28.10.2025 09:00 16 GÜRPINAR CUMHURİYET 373/9 3.KAT MESKEN A 16 1+1 50,29 63,02 ₺288.000,00 ₺8.640,00 28.10.2025 09:30 17 GÜRPINAR CUMHURİYET 373/9 3.KAT MESKEN A 17 1+1 50,83 63,82 ₺288.000,00 ₺8.640,00 28.10.2025 10:00 18 GÜRPINAR CUMHURİYET 373/9 3.KAT MESKEN A 18 1+1 41,11 52,34 ₺288.000,00 ₺8.640,00 28.10.2025 10:30 19 GÜRPINAR CUMHURİYET 373/9 3.KAT MESKEN A 19 1+1 42,46 52,95 ₺288.000,00 ₺8.640,00 28.10.2025 11:00 20 GÜRPINAR CUMHURİYET 373/9 3.KAT MESKEN A 20 1+1 52,07 63,66 ₺288.000,00 ₺8.640,00 28.10.2025 11:30 21 GÜRPINAR CUMHURİYET 373/9 3.KAT MESKEN A 21 1+1 42,73 61,04 ₺288.000,00 ₺8.640,00 30.10.2025 09:00 22 GÜRPINAR CUMHURİYET 373/9 4.KAT MESKEN A 22 1+1 42,29 54,87 ₺288.000,00 ₺8.640,00 30.10.2025 09:30 23 GÜRPINAR CUMHURİYET 373/9 4.KAT MESKEN A 23 1+1 50,29 63,02 ₺288.000,00 ₺8.640,00 30.10.2025 10:00 24 GÜRPINAR CUMHURİYET 373/9 4.KAT MESKEN A 24 1+1 50,83 63,82 ₺288.000,00 ₺8.640,00 30.10.2025 10:30 25 GÜRPINAR CUMHURİYET 373/9 4.KAT MESKEN A 25 1+1 41,11 52,34 ₺288.000,00 ₺8.640,00 30.10.2025 11:00 26 GÜRPINAR CUMHURİYET 373/9 4.KAT MESKEN A 26 1+1 42,46 52,95 ₺288.000,00 ₺8.640,00 30.10.2025 11:30 27 GÜRPINAR CUMHURİYET 373/9 4.KAT MESKEN A 27 1+1 52,07 63,66 ₺288.000,00 ₺8.640,00 30.10.2025 13:00 28 GÜRPINAR CUMHURİYET 373/9 4.KAT MESKEN A 28 1+1 42,73 61,04 ₺288.000,00 ₺8.640,00 30.10.2025 13:30 29 GÜRPINAR CUMHURİYET 373/10 ZEMİN KAT MESKEN B 1 2+1 81,52 96,62 ₺324.000,00 ₺9.720,00 30.10.2025 14:00 30 GÜRPINAR CUMHURİYET 373/10 ZEMİN KAT MESKEN B 2 1+1 59,5 73 ₺288.000,00 ₺8.640,00 30.10.2025 14:30 31 GÜRPINAR CUMHURİYET 373/10 ZEMİN KAT MESKEN B 3 2+1 88,03 104,95 ₺324.000,00 ₺9.720,00 30.10.2025 15:00 32 GÜRPINAR CUMHURİYET 373/10 ZEMİN KAT MESKEN B 4 2+1 81,52 96,58 ₺324.000,00 ₺9.720,00 30.10.2025 15:30 33 GÜRPINAR CUMHURİYET 373/10 1.KAT MESKEN B 5 2+1 92,15 119,61 ₺360.000,00 ₺10.800,00 30.10.2025 16:00 34 GÜRPINAR CUMHURİYET 373/10 1.KAT MESKEN B 6 2+1 92,15 119,61 ₺360.000,00 ₺10.800,00 30.10.2025 16:30 35 GÜRPINAR CUMHURİYET 373/10 1.KAT MESKEN B 7 2+1 92,15 119,61 ₺360.000,00 ₺10.800,00 31.10.2025 09:00 36 GÜRPINAR CUMHURİYET 373/10 1.KAT MESKEN B 8 2+1 92,15 119,61 ₺360.000,00 ₺10.800,00 31.10.2025 09:30 37 GÜRPINAR CUMHURİYET 373/10 2.KAT MESKEN B 9 2+1 92,15 119,61 ₺360.000,00 ₺10.800,00 31.10.2025 10:00 38 GÜRPINAR CUMHURİYET 373/10 2.KAT MESKEN B 10 2+1 92,15 119,61 ₺360.000,00 ₺10.800,00 31.10.2025 10:30 39 GÜRPINAR CUMHURİYET 373/10 2.KAT MESKEN B 11 2+1 92,15 119,61 ₺360.000,00 ₺10.800,00 31.10.2025 11:00 40 GÜRPINAR CUMHURİYET 373/10 2.KAT MESKEN B 12 2+1 92,15 119,61 ₺360.000,00 ₺10.800,00 31.10.2025 13:30 41 GÜRPINAR CUMHURİYET 373/10 3.KAT MESKEN B 13 2+1 92,15 119,61 ₺360.000,00 ₺10.800,00 31.10.2025 14:00 42 GÜRPINAR CUMHURİYET 373/10 3.KAT MESKEN B 14 2+1 92,15 119,61 ₺360.000,00 ₺10.800,00 31.10.2025 14:30 43 GÜRPINAR CUMHURİYET 373/10 3.KAT MESKEN B 15 2+1 92,15 119,61 ₺360.000,00 ₺10.800,00 31.10.2025 15:00 44 GÜRPINAR CUMHURİYET 373/10 3.KAT MESKEN B 16 2+1 92,15 119,61 ₺360.000,00 ₺10.800,00 31.10.2025 15:30 45 GÜRPINAR CUMHURİYET 373/10 4.KAT MESKEN B 17 2+1 92,15 119,61 ₺360.000,00 ₺10.800,00 31.10.2025 16:00 46 GÜRPINAR CUMHURİYET 373/10 4.KAT MESKEN B 18 2+1 92,15 119,61 ₺360.000,00 ₺10.800,00 31.10.2025 16:30 47 GÜRPINAR CUMHURİYET 373/10 4.KAT MESKEN B 19 2+1 92,15 119,61 ₺360.000,00 ₺10.800,00 31.10.2025 17:00 48 GÜRPINAR CUMHURİYET 373/10 4.KAT MESKEN B 20 2+1 92,15 119,61 ₺360.000,00 ₺10.800,00 31.10.2025 17:30

İhale Gürpınar Belediye Encümen Salonunda 27/10/2025 tarihinde Pazartesi günü saat 09:00 Gürpınar Belediye Encümenince başlanılacaktır ve yapılacaktır. İhale tarih ve saatleri yukarıda belirtilen tabloda gösterilmiştir.

48 adet kat mülkiyetli dairenin taşınmaz mal kiralama ihale şartnamesi Gürpınar Belediyesi Hizmet Binası, Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No:36 Gürpınar/VAN adresindeki, Gürpınar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden ücretsiz görülebilir ve 1.000,00.-TL binTürklirası) ücret karşılığında satın alınabilir.

İhaleye çıkarılan taşınmazların;

Muhammen Bedeli = Yukarıda belirtilen tabloda tek tek belirtilmiştir. Geçici Teminat Miktarı = Yukarıda belirtilen tabloda tek tek belirtilmiştir.

İhaleye Katılabilme Şartları

İhaleye katılacak istekliler İhale dosyası ile beraber aşağıda yazılı belgeleri usulüne uygun olarak hazırlayarak hangi bağımsız bölümün ihalesine katılacaksa o bağımsız bölümün ihale saatinden önce teslim edebilir. İhale tarih ve saati belirtilen taşınmazların ihale saati öncesi Gürpınar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmek mecburiyetindedirler. İhale dosyasının üzerine hangi bağımsız bölüme ait olduğu yazılmak zorundadır.



Adres Beyanı: Türkiye'de tebligat için adres beyanı

Kimlik Fotokopisi

İkametgâh Belgesi: Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösteren belge

Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi:

Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

İmza Sirküleri:

Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

Geçici Teminat: (2886 sayılı yasaya uygun, İstekliler söz konusu gayrimenkulün ihalesine katılabilmek için yukarıda tabloda belirtilen tutarında geçici teminat veya banka teminat mektubu vereceklerdir. Makbuz ve mektuba bağımsız bölümler ve hangi daire için olduğu yazılmalıdır.)

Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına dosya kullanacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.

Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerine kaldığında noter tasdiki yapılacaktır). Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (c) ve (d) fıkralarına göre temin edecekleri belgeler.

Yer Görme Belgesi: Yerinde göründü belgesinin ihalesine girilecek bağımsız bölüme uygun olarak hazırlanması zorunludur.

Şartname Alındı Makbuzu; İhale şartnamesini imzalı bir şekilde dosyaya konulup teslim edilmesi gerekmektedir.

Gürpınar Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden borç yoktur yazısı

Geçici teminat makbuzunun aslı veya teminat mektubu (detaylar Şartnamede belirtilmiştir)

İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.

İsteklilerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları ihale dosyalarını en geç ihalenin tabloda belirtildiği saate kadar Gürpınar Belediyesi Hizmet Binası, Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No:36 Gürpınar/VAN adresindeki, Gürpınar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek dosyaların ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Postadaki gecikme sebebiyle değerlendirmeye alınmayacak dosyaların alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen ihale dosyaları herhangi bir nedenle geri alınamaz. Posta ile gönderilen dosyalar açık teklif usulü ile olduğundan dolayı vekalet verilen şahsın ihale anında yerinde bulunması zorunludur.

Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhale komisyonu ihale anında tekliflerin arttırma miktarını belirlemede yetkilidir.

İlan olunur.







