Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, Wanhaber’e yaptığı açıklamada, saçlı deri mantarı, şarbon ve cilt kanserlerinin bölgede endemik hale geldiğini söyledi.

ENFEKSİYON KAYNAKLI CİLT HASTALIKLARI YAYGIN

Prof. Dr. Özkol, Van ve çevresinde yalnızca genetik hastalıkların değil, enfeksiyon kaynaklı cilt hastalıklarının da oldukça yaygın olduğunu belirtti. Özkol, bölgenin yapısı ve hayvancılık koşullarının, özellikle çocuklar arasında çeşitli hastalıkların görülmesine neden olduğunu kaydetti.

“SAÇLI DERİ MANTARI ÇOCUKLARDA SIK GÖRÜLÜYOR”

Özellikle saçlı deri mantarının, çocukluk çağında hayvanlardan direkt temas yoluyla bulaştığını ve saç kaybına yol açtığını belirten Prof. Dr. Özkol, “Bu hastalıklar kış aylarında artıyor. Erkek çocuklarının hayvanlarla yakın teması ve veteriner hizmetlerinin yetersizliği, bulaşma riskini artırıyor. Ayrıca kış aylarında neredeyse her hafta en az bir saçlı deri mantarı vakasıyla karşılaşıyoruz. Hastaları hastaneye yatırarak tedavisini ve takibini sağlıyoruz.” dedi.

“YAZ AYLARINDA ŞARBON VAKALARI ARTIYOR”

Prof. Dr. Özkol, “Özellikle yaz aylarında şarbon vakaları artıyor. Haziran-Temmuz aylarında hasta hayvanlara temasla birlikte vaka sayısında bir pik yaşanıyor. Bölgede yapılan bilimsel çalışmalar, gelişmiş ülkelere kıyasla şarbonun daha yüksek oranda görüldüğünü ortaya koyuyor.” ifadelerine yer verdi.

GÜNEŞ IŞINLARI CİLT KANSERİ RİSKİNİ ARTIRIYOR

Van’ın yüksek ‘UV’ indeksine sahip olduğunu ve güneş ışınlarına yıl boyu maruz kalınmasının cilt sağlığı açısından çeşitli sorunlara neden olduğunu dile getiren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, “Türkiye'de Alanya ve Van, en fazla güneş alan yerler arasında yer alıyor. Van’da yağmur yağsa bile hemen ardından güneş açıyor. Kışın kar altında bile güneşli günlerin eksik olmadığını görüyoruz.” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Özkol, güneşli günlerin bu kadar fazla olmasının bazı avantajlar sunduğunu ancak, özellikle güneş yanıkları, lekelenmeler ve cilt kanserleri açısından risk oluşturduğunu da vurguladı.

GÜNEŞE BİLİNÇSİZ MARUZİYET TEHLİKELİ

Prof. Dr. Özkol, her bir güneş yanığının ilerleyen yaşlarda cilt kanseri riskini artırdığını belirterek, Van Gölü’nün turistik olarak aktif kullanılması ve çocukların yaz aylarında sık sık göle girmesi nedeniyle güneşe bilinçsizce maruz kalındığını söyledi.

Toplumda hakim olan “Güneşte yansın, kışın hasta olmaz” algısının yanlış olduğunu da belirten Özkol, “D vitamini sentezi, cildi yakmadan, özellikle saat 10.00 ile 15.00 arasında güneşten korunarak ve güneş kremi kullanılarak sağlanabilir.” dedi.