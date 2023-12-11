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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; 2 bin 258 paket sigara, 417 adet cep telefonu, 75,2 litre akaryakıt, 230 adet elektronik sigara, 48 adet elektronik sigara likiti, 228 adet puro, 2 adet akıllı saat, 700 adet ilaç (zayıflama hapı) ele geçirilmiştir.

Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 19 olay kapsamında 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi.