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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “5607 SKM kapsamında yapılan çalışmalarda; 7 bin 75 paket sigara, 881 litre akaryakıt, 4 adet cep telefonu, 760 adet cinsel içerikli malzeme ele geçirilmiştir.

6114 SKM ve Mühürde Sahtecilik Suçu kapsamında yapılan çalışmalarda ise 10 adet sim kart, 1 adet sahte pasaport, 1 adet evrak-belge, 2 adet bankamatik kart, 1 adet ıstampa ve damga ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 8 olay kapsamında 16 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.