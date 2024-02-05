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SSK’lısı, Bağ-Kur’lusu, Emekli Sandığı emeklisi 2024 Ocak ayı için yüzde 49,25 zam aldı. En düşük emekli maaşı da 10 bin liraya yükseltildi. Emekli maaşı zammı milyonlarca emeklinin beklentilerini karşılamadı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024’ü ‘emekli yılı’ ilan etmesiyle bu kez beklenti hem Ramazan hem de Kurban Bayramı’nda verilen emekli bayram ikramiyesi ödemelerine çevrildi.

1000 TL ile başlayan, 1100 liraya yükseltilen emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz dönemde 2000 liraya yükseltilmişti. Bunun yanında Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla çalışan çalışmayan tüm emeklilere bir kereye mahsus 5 bin TL ikramiye verilmişti. Böylece geçene sene 9 bin TL ikramiye ödemesi yapılmış oldu. Peki 2024 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İki formül gündemde! İşte detaylar…

BİRİNCİ FORMÜL

Milliyet’e konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, konuya ilişkin merak edilenleri şöyle anlattı: “Yeni dönemde bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağı ile alakalı 2 alternatif konuşulmaktadır. Birincisi bu rakama yüzde 50 zam yapılması oda bin TL fark ile 3 bin TL’ye yükselmesi söz konusudur. Ayırt edilmeksizin tüm emeklilere yüzde 49,25 zam yapıldı. Emekli ikramiyelerinde yüzde 50 artış olma durumunu buna istinaden söyleyebiliriz.

İKİNCİ FORMÜL

İkinci alternatif olarak bir kereye mahsus Cumhuriyetimizin 100. yılına istinaden 5 bin TL verilmişti. Burada da çalışan çalışmayan ayırt etmeksizin tüm emeklilerimizi kapsayan bir uygulama olmuştu. Belki şu an verilen 2 bin TL bayram ikramiyesi yüzde 150 artış ile 5 bin Türk Lirası olabilir.

BAYRAM İKRAMİYESİNDE GÖZLER ANKARA’DA

Elbette yasal süreç gerekli, emeklilerimizin maaş artışları TÜFE oranında yılda iki defa yapılmaktadır. Fakat ikramiye, refah payı, ek ödeme, seyyanen bir artırım yapılması için mutlaka kanun ile belirlenmesi gereklidir. Burada böyle bir uygulama gelirse yasa teklifi ile Meclis’e sevk edilip sonrasında Plan ve Bütçe Komisyonu, Meclis Genel Kurulu ve Sayın Cumhurbaşkanının imzalaması ile Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla yürürlüğe girecektir.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN TARİHİ AÇIKLADI

Bu yıl Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 tarihine denk geldiği için, ikramiye ödemeleri de 1 hafta öncesinde yapıldığını varsayarsak önümüzdeki Mart ayında yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyleyebiliriz.

KİMLER İKRAMİYE ALACAK?

EYT olarak bir ayrım yapmadan ikramiyeler tüm emeklilerimizi kapsayan bir durum. İkramiyeler 16 milyon emekliyi ilgilendiren bir durum. Burada SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, dul yetim aylığı alanlar dosya bazında hissesi oranında, SGK’dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK’dan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de kapsadığını belirtmek isterim.

MART SONUNA KADAR BAŞVURU ŞARTI

Sistemsel olarak siz yasaların emrettiği şekilde emekliliğe hak kazandığınız zaman, tahsis talep formu üzerinden başvuru yapmanız gerekli ve başvuru tarihinizi takip eden ay itibarıyla emekli maaşınız bağlanmaktadır. Yani 2024 Mart ayı sonuna kadar yeni başvuru yapacak olan tüm çalışanlarda bu kapsamda değerlendirilecektir.

İKRAMİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Emeklilerimizin ikramiye ödemelerinin önceki dönem uygulamalarına baktığımız zaman bayramdan önceki hafta içerisinde ikramiyelerin ödendiğini gözlemlemekteyiz. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sitesinde de yer alan geçen seneki Ramazan Bayramı ikramiye uygulaması şu yöndeydi;

SSK kapsamında gelir/aylık alanların ödeme döneminde ödenecek gelir/aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri:

Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara Bayramdan 7 gün önce

Ödeme günü 21, 22, 23 olanlara Bayramdan 6 gün önce

Ödeme günü 24, 25, 26 olanlara 5 gün önce.

Bağkur kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme döneminde ödenecek gelir/aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

Ödeme günü 25 ve 26 olanlara 4 gün önce,

Ödeme günü 27 ve 28 olanlara 3 gün önce.

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 2 gün önce ödendiğini biliyoruz. Buna benzer bir uygulama olacağını söylemek mümkündür.”