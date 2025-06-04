Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB İş Geliştirme Desteği 2025 Yılı II. Dönem başvurularının başladığını duyurdu. Van’da yeni iş kurmak veya mevcut işini büyütmek isteyen girişimciler, KOSGEB aracılığıyla 2 milyon TL’ye kadar destekten faydalanabilecek.

KOSGEB İş Geliştirme Desteği 2025 Yılı II. Dönem başvuruları 2-30 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacak geri ödemeler ise 36 ay sonra başlayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın duyurusuyla, KOSGEB İş Geliştirme Desteği 2025 Yılı II. Dönem başvuruları başladı. Türkiye genelinde olduğu gibi Van’da da yeni iş kurmak veya işini büyütmek isteyen girişimciler, 2 milyon TL’ye kadar destek alabilecek. Program, özellikle bilişim, imalat ve Ar-Ge sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere personel maaşı, yazılım, makine-teçhizat ve hizmet alımı gibi giderler için katkı sunuyor. Program kapsamında sağlanacak desteğin geri ödemesi ise 36 ay sonra başlayacak.

Başvurular, kurul ve jüri değerlendirmelerinden geçecek. Değerlendirme sonrası ülke genelinde ilk 500’e ve Van’da ilk 3’e giren girişimciler destekten faydalanacak. Başvuru süreçleri, desteklenecek giderler ve işletme seçim kriterleri hakkında detaylı bilgi KOSGEB’in resmi platformlarında yer alıyor.