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Program, girişimcilik alanına ilgi duyan, bu alanda kendisini geliştirmek isteyen ve bir girişim fikri ortaya koyma hedefi olan bireylere yönelik eğitimleri içeriyor.

Girişimci adaylarına yönelik farklı tarihlerde çeşitli başlıklarda eğitimler düzenlenecek.

Program kapsamında, “Yeni Nesil Girişimcilik Eğitimi” “Sosyal Girişimcilik Eğitimi” “Girişim ve Finansal Okur-Yazarlık Eğitimi” “Medya ve Teknoloji Okur-Yazarlık Eğitimi” “Yaratıcılık ve İnovasyon Eğitimi” “Ağ Oluşturma ve Kaynak Geliştirme Eğitimi” “Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi” "Hikaye Anlatıcılığı Eğitimi" "Blok Zincir Eğitimi" "Mobil Uygulama Geliştirme Eğitimi" "Oyun Geliştirme Eğitimi" "Programlama Dilleri Eğitimleri" "Veri Bilimi Eğitimi" "Veri Tabanı Eğitimi" "Yapay Zeka Eğitimi" "Web Geliştirme Eğitimi" “Etkili Sunum Teknikleri ve Pitching Eğitimi” “Yeni Nesil Girişimcilik” “Yazılım ve Teknoloji Eğitimleri” “Ürün/hizmet Geliştirme Eğitimleri” “Satış-Pazarlama Eğitimleri” “İnovasyon/Yaratıcılık Eğitimleri” “Şirket Kurma Süreçleri” gibi zengin içerikli tema bazlı eğitimler yer alacak.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsündeki İnnovan Girişimcilik Merkezi’nde düzenlenecek eğitimlere Van’da yaşayan girişimci adayı tüm bireyler başvurabilecek. Girişimci adayları başvuru aşamasında diledikleri eğitimleri seçebilecek; başvurularının olumlu değerlendirilmesi halinde eğitimlerden ücretsiz faydalanılabilecek.

Eğitimlerin her biri farklı tarihlerde ve farklı sürelerde gerçekleşecek. Başvuru sahipleri kabul edildikleri eğitimlere tam katılım sağlamaları halinde “Katılım Belgesi” almaya hak kazanacak. Ayrıca eğitimlerin zorunlu ve diğer tematik eğitimlerin yüzde 80’ine katılım sağlayıp sonrasında girişim fikri geliştiren girişimci adayları İnnovan Girişimcilik Merkezi Ön Kuluçka Programı’na başvuru hakkı elde edebilecek.

Ön Kuluçka Programı'na kabul edilen girişimci adayları diğer ileri düzey ve tematik eğitimlerden faydalanma hakkı elde edebilecek.