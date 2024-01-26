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2023 yılının sonunda başlayan zam trafiği 2024'te de hız kesmeden devam ediyor. Markete giden her vatandaş fiyatların yerinde durmadığını anlıyor. Ancak ellerinden bir şey gelmiyor.

Bu kez en çok zamlanan ürünler tereyağı, peynir süt olarak belirlendi.

Yumurta fiyatları da yerinde durmadı. Dün 54 liraya satılan bir ürün bugün 74 lira oldu.

ETİKETLER HIZLA DEĞİŞİYOR

Market çalışanlarının yeni fiyat güncelleme mesaisi uzadı. Zamlanmayan ürün neredeyse kalmadı. Show Haber'de yer alan habere göre marketlerde zam furyası devam ediyor. Zincir marketlerde 700'ü aşkın ürün 1 gecede etiket değişikliğine gitti.

ÇİĞ SÜT FİYATLARI HEPSİNİ VURDU

Çiğ sütteki artışın ardından fiyatlar adeta uçuşa geçti. 150 liraya satılan bir yoğurt 220 lira oldu. Bir gecede neredeyse 70 lira zamlandı.

TEREYAĞ

950 gramlık bir tereyağ 3 gün önce alsaydınız 352 lira 50 kuruştu. Ancak bugünkü fiyatı 418 lira oldu. Yani tek seferde 60 lira zam geldi.

BEYAZ PEYNİR

Bir beyaz peynirin fiyatı ise 159 lira 50 kuruştan 190 liraya yükseldi. Yani 30 lira zamlandı.

KAŞAR PEYNİR

1 kiloluk kaşar peynirin eski fiyatı 120 liraydı. O da artık 160 lira oldu. Yani tek seferde 40 lira arttı.

SU DA ARTTI

Damacana suda da durum değişmedi. 19 litrelik bir suyun fiyatı 70 liradan 100 liraya çıktı.