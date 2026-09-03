Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. TÜFE’deki değişim Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,07 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,51 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,79 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık yüzde 33,79 arttı

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 33,79 artış, ulaştırmada yüzde 35,08 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 39,77 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,12, ulaştırmada 5,94 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 5,01 yüzde puan oldu.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık yüzde 0,22 arttı

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,22 artış, ulaştırmada yüzde 4,82 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,26 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,06, ulaştırmada 0,82 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu.

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan 2026 yılı Ağustos ayı itibarıyla, 35 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 134 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 30,68 arttı, aylık yüzde 1,84 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,97 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,68 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,12 artış olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 27,95 arttı, aylık yüzde 2,57 arttı

2026 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,57 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,88 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,95 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 27,76 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 29,68 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 38,88 artış, imalatta yüzde 29,68 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 7,57 artış ve su temininde yüzde 29,59 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 27,41 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 28,54 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 30,28 artış, enerjide yüzde 27,33 artış ve sermaye mallarında yüzde 22,06 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 2,35 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,14 azalış, imalatta yüzde 2,35 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 6,03 artış ve su temininde yüzde 1,40 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,84 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,84 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,51 artış, enerjide yüzde 6,99 artış ve sermaye mallarında yüzde 1,76 artış olarak gerçekleşti.