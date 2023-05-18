Wanhaber – Özel

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde 11. Van İnşaat Yapı Mimarlık ve Enerji Fuarı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Saat 14.00’de gerçekleştirilen açılış programına AK Parti’den Van Milletvekili seçilen Burhan Kayatürk, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İpekyolu İlçe Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Van TSO Yönetimi, KOSGEB VAN İl Müdürü Bilal Emre Yörük, OSB Başkanı Memet Aslan, diğer davetliler ile vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını İpekyolu Expo Fuar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatörü Özgür Can Çelik, yaptı.

Fuar açılışına katılanları selamlayarak ve ‘hoş geldiniz’ diyerek konuşmasına başlayan Özgür Can Çelik, fuarda 60 firma ve 120’den fazla markanın yer aldığı bilgisini verdi.

Çelik, yaptığı konuşmada; “İnşaat, yapı, mimarlık ve enerji sektöründe hizmet veren firmalarımız 4 gün boyunca kendi stantlarında hem ürün tanıtımlarını yapacak hem de yeni teknolojileri tanıtacaklar. Ayrıca fuarımızın üst katındaki kongre merkezimizde, bugün başlamak üzere 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde de İnşaat, Yapı ve Enerji Zirvesi devam edecek. Bu zirvede de hem üniversitemiz, hem diğer sivil toplum kuruluşlarından değerli hocalarımız yapı, enerji, inşaat ve çevre ile ilgili brifler verecekler, bildiriler yayımlayacaklar” dedi.

KAYATÜRK: VAN ORTA DOĞU VE ORTA ASYA’NIN BULUŞTUĞU NOKTADADIR

Van’dan AK Parti Milletvekili seçilen Burhan Kayatürk ise yaptığı konuşmada; “Güzel bir dönemde güzel bir yerde bulunuyoruz. Kongre ve Fuar Merkezi biliyorsunuz deprem sonrası, cazibe merkezleri kapsamında inşa edildi. O gün de buranın çok önemli bir ihtiyaca cevap vereceği idraki içerisindeydik. Çünkü Van, Orta Doğu ve Orta Asya’nın buluştuğu noktadır. Bu kadar önemli bir yerin ticaret merkezi olması gayet mantıklı ve manidardır” diye kaydetti.

Kayatürk, konuşmasının devamında; “Geçmişte ülkemizde 4 – 5 tane, 8 tane başkentlik yapmış merkez varsa bunlardan bir tanesinin de Van olması işte bugün ki önemli olaya işaret etmektedir. Burada bulunduğum süre içerisinde fuarla katılmak istiyorum.

Biz hem burayı, hem OSB’nin bünyesinde ve dışında bulunan tekstil kentlerimizi, hem müzemizi ne kadar koruyabilirsek, bunu ne kadar iyi anlatabilirsek, Van’ı o kadar güçlü bir ticaret merkezi, bir sanayi merkezi, bir tekstil merkezi, bir turizm merkezi yapma şansımız var” vurgusu yaptı.

“EN ÖNEMLİ DURAKLARDAN BİRİSİ VAN’DIR”

İpekyolu’nun en önemli duraklarından bir tanesinin Van olduğuna işaret eden Kayatürk; “Bu kadar önemli bir kavşakta bulunan Van’ın bu dönemde ticareten çok daha hızlı gelişmesi, ihracat rekorlarının kırılması, buranın sağlık kenti, turizm kenti, sanayi kenti olması için de Allah’ın izniyle 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımızın seçilmesiyle yeni bir anlam kazanacak.

Cumhurbaşkanımız Van’a çok büyük önem vermektedir. Van’da belki alması gerektiği desteği alamadığından şikayet etmekle beraber Van’ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağını ve Van’a ilgi ve alakasının da devam edeceğini söylemekte ve bizi de bu konuda görevli kılmaktadır. Bu duygular çerçevesinde fuarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi ve davetliler stantları dolaştı.

Fuarın üst katında yer alan kongre merkezinde ise enerji zirvesi oturumlarla devam etti.

Fuar, 21 Mayıs Pazar gününe kadar açık olacak.

Mehmet Salih Giyci – Ömer Bildik