Van Atatürk Lisesi Mezunlar Derneği, lisenin köklü geçmişine sahip mezunlarını buluşturarak kariyer ve hayat tecrübelerini yeni nesillere aktarmak amacıyla paneller dizisi başlattı. Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen ilk etkinlikte, mezunlar deneyimlerini dinleyicilerle paylaştı.

Van Atatürk Lisesi Mezunlar Derneği, mezunlar arasında deneyim paylaşımını teşvik etmek amacıyla başlattığı paneller dizisinin ilk etkinliğini bugün düzenledi.

Panelde, Prof. Dr. A. Menaf Turan, Prof. Dr. Fethi Soyalp, Doç. Dr. Mustafa Bilici, Doç. Dr. Metin Eren, Doç. Dr. M. Baki Bilik ve Araştırma Görevlisi İsmail Derrida Kıran konuşmacı olarak yer aldı. Prof. Dr. Suvat Parin’in moderatörlüğünde düzenlenen etkinlik, lisenin mezunları arasında bilgi ve tecrübe paylaşımına zemin oluşturdu.

HAKAN DURĞUN: LİSENİN KÖKLÜ GEÇMİŞİNİ VE ANILARIMIZI YENİDEN CANLANDIRIYORUZ

Van Atatürk Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Hakan Durğun, paneller dizisi hakkında yaptığı açıklamada, “Derneğimiz, 2023 yılında kuruldu ve yaklaşık iki yıldır gönülden bir bağlılıkla öğrencilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Bugün burada, Van Atatürk Lisesi Mezunlar Derneği olarak ‘Geçmişten Geleceğe Van Atatürk Lisesi’ paneller dizisinin ilkini gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz. Bu etkinlikte, tüm mezunlarımızı bir araya getirerek lisenin köklü geçmişini ve anılarımızı yeniden canlandırmak istedik.” dedi.

“DOST MECLİSİ SICAKLIĞINDA KONUŞTUK”

Van Atatürk Lisesi mezunlarının tecrübe ve hikayelerine ortak olduklarını aktaran Durğun, “Bugün, Van Atatürk Lisesi’nde geçirdiğimiz günleri, dostluklarımızı, dönem arkadaşlıklarımızla kurduğumuz bağları ve sosyalleşme süreçlerimizi dost meclisi sıcaklığında konuştuk. Paneller dizimizin ilkinde, alanlarında fark yaratmış altı değerli mezunumuzu ağırladık. Onların tecrübeleri ve hikayeleri hepimize ilham verdi.” ifadelerine yer verdi.

“FARKLI TEMALAR VE KONUKLARLA DEVAM EDECEK”

Panellerin farklı tema başlıkları altında düzenlenmeye devam edeceğini belirten Hakan Durğun, “Bu paneller dizisi, farklı temalar ve konuklarla devam edecek. Esnaf mezunlarımız, karar vericilerimiz ve kadın mezunlarımız gibi farklı grupları ayrı ayrı konuk edeceğiz. Her biri kendine özgü temalarla düzenlenecek bu etkinlikler, mezunlarımız arasında köprü kurmayı ve geleceğe dair ilham vermeyi sürdürecek.” şeklinde konuştu.

SUVAT PARİN: VAN’IN EN KÖKLÜ EĞİTİM YUVASI

Programda moderatörlük yapan Prof. Dr. Suvat Parin, Van Atatürk Lisesi’nin Van’ın en köklü eğitim yuvası olduğuna dikkat çekerek şunları aktardı: “Van’ın en köklü eğitim yuvası, 77 yıldır insan kaynağı yetiştiren Van Atatürk Lisesi’nin zengin birikimine bugün bir kez daha tanıklık ediyoruz. İnsan hikayeleri, bir toplumu bir arada tutan hafızayı oluşturur. Ancak son zamanlarda bu hikayeleri yeterince duyamaz olduk. İşte bugün burada, Van Atatürk Lisesi’nde yaşanan ortak hikayeleri dinlemek ve paylaşmak için bir aradayız. Bu hikayeler, bizi güçlendiren, geçmişimizle bağ kurmamızı sağlayan değerli anılar. Hep birlikte, bu köklü mirası yeniden canlandırarak geleceğe taşımaya devam edeceğiz.”

Ardından panelistler çeşitli konu başlıkları ile Atatürk Lisesi’ni anlattı. Paneller dizisi farklı konu ve konuklarla devam edecek.