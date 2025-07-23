Çatak ilçesinde bir düğünde yaşanan ilginç anlar görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti. Bir elektrik dağıtım şirketinde görev yapan damat Zafer Bitere'ye, yakın arkadaşı tarafından takı merasiminde kontrol kalemi hediye edildi.

Elektrik arıza ve bakım işlerinde görev yapan damadın mesleğine gönderme olarak takılan kontrol kalemi, hem damat hem de davetliler tarafından ilgiyle karşılandı. Geleneksel altın veya para yerine verilen bu sembolik hediye, düğünde farklı bir atmosfere neden oldu.