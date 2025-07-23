Türkiye genelinde olduğu gibi Van'da da okulların tatile girmesiyle birlikte başlayan yaz Kur'an kurslarına çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. İpekyolu Müftülüğüne bağlı tarihi Hüsrev Paşa Camii'nde verilen kurslarda çocuklar hem dini bilgilerle donatılıyor hem de sanatla buluşuyor.

1567 yılında Mimar Sinan tarafından inşa edilen ve Van'ın simge yapılarından camide görev yapan imam hatip Ahmet Hüsrev Koyuncu, kursiyer çocuklara Kur'an eğitiminin yanı sıra hüsn-i hat sanatının inceliklerini de öğretiyor. Geleneksel Türk-İslam sanatlarıyla tanışan öğrenciler, manevi eğitimin yanında sanatsal becerilerini de geliştiriyor.

Konuya ilişkin konuşan Koyuncu, çocukların sanata olan ilgisinin her yıl arttığını belirtti. Kursa gelen öğrencilere Kur'an-ı Kerim ile birlikte geleneksel hüsn-i hat sanatını da anlattıklarını ifade eden Koyuncu, "Bizzat uygulamalı olarak anlatıyoruz, tahtaya yazıyoruz, kağıda yazıyoruz. Her sene ders verdikten sonra içlerinden mutlaka birkaç kişi yıl boyunca bizimle birlikte öğrenmeye devam ediyor. Bu yıl da kağıt üzerinde hat sanatının anlamını, güzelliklerini, harflerin özelliklerini öğretmeye gayret ediyoruz" dedi.

Hat sanatının sabır ve zaman isteyen bir alan olduğunu vurgulayan Koyuncu, "Öğrenme süresi biraz daha uzundur. Çünkü büyüklerimiz bu sanatı ‘ilimle eşdeğer' görmüşler. Bu yüzden yıllar gerekiyor, 5-10 yıl sürebiliyor. Fakat 40 gün hat sanatına başlayan bir insan artık kolay kolay bırakmaz. Üniversitede kurslara gider, farklı yerlerde geliştirir. Yeter ki bir başlangıç yapalım" diye konuştu.