Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve halktan büyük ilgi gören Van Kültür Yolu Festivali, bu yıl da dolu dolu programıyla hem Vanlılara hem de şehre gelen binlerce ziyaretçiye unutulmaz anlar yaşattı. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda 12-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında ikinci kez düzenlenen festival, Van’ı dokuz gün boyunca sanat, tarih, gastronomi ve eğlencenin merkezi haline getirdi.

Festival kapsamında 400’den fazla etkinlik gerçekleştirildi. Atölyelerden sergilere, konserlerden tiyatrolara kadar geniş bir yelpazede sunulan etkinlikler, her yaştan katılımcıya hitap etti. Türkiye’nin farklı şehirlerinde 8 ay boyunca devam eden ve dünyanın en büyük kültür sanat festivalleri arasında gösterilen Kültür Yolu Festivalleri’nin yedinci durağı olan Van, bu büyük kültür buluşmasına bir kez daha ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadı.

Festivalin açılışı ünlü sanatçı Ebru Yaşar’ın konseriyle yapılırken, kapanış ise sevilen isim Bayhan’ın sahne performansıyla taçlandı. Van’ın dört bir yanında, meydanlarda ve açık alanlarda düzenlenen etkinlikler, şehrin kültürel zenginliğini ve tarihî mirasını da gözler önüne serdi.

Bu büyük organizasyonun başarısında, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ile Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Şahin'in özverili çalışmaları belirleyici rol oynadı. Festivalin planlama aşamasından uygulanmasına kadar her detayında yer alan Ozan Balcı, süreci yakından takip ederek hem koordinasyonu sağladı hem de Van’ın kültürel potansiyelinin ortaya çıkarılmasına öncülük etti.

Organizasyonun her aşamasında aktif rol alan Şahin, bu büyük etkinliğin kusursuz şekilde gerçekleşmesi için yoğun bir çaba harcadı. Etkinliğin arka planındaki gizli kahraman olarak anılan Abdurrahman Şahin, hem katılımcılar hem de kamuoyundan takdir topladı.

Van’ın kültürel hayatına büyük katkı sağlayan festivalin, gelecek yıllarda daha da büyüyerek gelenekselleşmesi bekleniyor. Bu yılki organizasyon, sadece eğlence ve sanat değil; aynı zamanda şehrin turizmine ve tanıtımına da önemli katkılar sundu.