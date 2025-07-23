Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) 17. Bölge Müdürlüğü, enerji iletim hatlarında teknolojinin imkânlarını kullanarak dikkat çeken bir çalışmaya imza attı. 22 Temmuz 2025 tarihinde başlatılan helikopter destekli 1. ve 2. seviye canlı bakım ve onarım çalışmaları, 154 kV’luk enerji iletim hatlarında gerçekleştiriliyor.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, toplam 6 gün sürecek çalışmaların 28 Temmuz 2025 tarihinde tamamlanmasının planlandığı belirtildi. Çalışmalar boyunca enerji akışı kesintiye uğramadan devam edecek. Canlı hatlar üzerinde gerçekleştirilen bakım faaliyetleri sayesinde vatandaşların enerji hizmetinden etkilenmeden yararlanmaya devam edeceği vurgulandı.

TEİAŞ’ın bu yüksek teknolojili yaklaşımı, hem enerji arz güvenliğini artırması hem de kesintisiz hizmet anlayışı açısından kamuoyunun takdirini topladı. Vatandaşlara enerji hizmetini sürdürülebilir ve kesintisiz bir şekilde sunmayı önceleyen TEİAŞ’a toplum adına teşekkür edildi.

Kurumun bu örnek uygulaması, diğer kamu kurumlarına da ilham vermesi yönünde değerlendirilirken, yetkililer benzer projelerin farklı bölgelerde de devam edeceğini ifade etti.