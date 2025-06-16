Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ), planlı çalışmalar kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve bağlı mahalle isimlerini açıkladı.
Bu kapsamda yarın İpekyolu, Edremit, Erciş, Gürpınar, Özalp ve Saray ilçelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
İşte kesintiden etkilenecek olan o mahalleler;
İPEKYOLU:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Bostaniçi, Ağzıkara, Aktaş, Arıtoprak, Aşağıçitli, Baklatepe, Beşçatak, Çalımlı, Değirmenarkı, Dibekli, Erçek, Gövelek, Irgat, Karakoç, Kaymaklı, Ortanca, Serhat, Yalınağaç, Yatıksırt ve Yukarıgüneyce Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
EDREMİT:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Elmalık ve Yeni Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
10.00 – 13.00 saatleri arasında; Erdemkent Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
ERCİŞ:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Akçayuva, Bayramlı ve Tekler Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
GÜRPINAR:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Sevindik ve Uzungedik Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
ÖZALP:
15.00 – 18.00 saatleri arasında; Aşağıtulgalı, Damlacık ve Yukarıtulgalı Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
SARAY:
15.00 – 18.00 saatleri arasında; Bakışık Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.