Van’da ekmek fiyatlarına zam geldi. Edinilen bilgilere göre alınan yüzde 20’lik zam kararı sonrası ekmek fiyatları yeni tarifeden satılmaya başlandı.

Fırıncılar, geçtiğimiz hafta kent genelinde bakkal ve bayilere ekmek vermeyerek bir günlük greve gitmişti. Grev hem vatandaşlardan hem de bazı meslek gruplarından tepki almıştı. Ancak gelinen noktada zamlı tarifenin onaylandığı ve uygulanmaya başlandığı öğrenildi. bildirildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Van Lokantacılar Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Sabri Işık, “Ekmek fiyatlarına yüzde 20’lik rayiç onayı alındı. 200 gramlık ekmeğin fiyatı zamla birlikte 12 TL oldu.” dedi.

Van’da yılbaşından önce 9 TL olan ekmek fiyatı 10 TL’ye çıkarılmıştı. Van’da ekmek fiyatlarına yüzde 20 oranında yapılan yeni zam, halk arasında eleştirilere sebep oldu.

Bugün ekmek almaya giden vatandaşlar yeni tarife ile karşılaştı ve ekmeği zamlı fiyatıyla almış oldu.