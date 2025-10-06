İŞGEM'in konferans salonunda yapılan yarışmaya katılan birçok genç girişimci, bilim insanı ve yazılımcı, yüz yüze ve çevrim içi ortamda projelerini sundu.

Projelerin 12 Ekim'den sonra değerlendirilerek NASA'ya gönderileceği ve bu değerlendirmenin ardından dereceye girenlerin belirleneceği belirtildi.

Programın kapanışında konuşan İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, şu ana kadar 276 başvuru yapıldığını söyledi.

Tüm projelerin yer aldığı genel bir değerlendirmenin yapılacağını belirten Gedik, şu bilgileri verdi:

"Başvurular arasından seçilecek projeler 12 Ekim'den sonra ilan edilecek ve NASA'ya gönderilecek. Fakat sonuç itibarıyla şu an sizin de NASA'ya yüklediğiniz tüm projelerde eğer ki teknik bir problem yok ise NASA'nın web sayfasında hem değerlendirecek hem de orada yayınlanmış olacak. Burada yüz yüze birinci aşama ödülü adı altında bir ödül vereceğiz. Fakat ödüle geçmeden önce burada öncelikle proje sahipleri olan sizlere teşekkür etmek istiyorum.

2 gün boyunca özveriyle çalıştınız, bir şeyler ortaya koydunuz. Gerçekten gurur duydum, keyif aldım. Çok ilginç, çok enteresan, çok güzel projeler vardı. Hepimizin bir şekilde yaşadığımız sorunlara çözüm üretecek veya yaşamımızı kolaylaştıracak çok güzel projeler hazırlanmıştı. Bu beni mutlu etti. Demek ki doğru zamanda, doğru yerde doğru bir çalışma yapmışız."

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Görmez de "Gençlerimizin her biri bana göre birinci çünkü kendilerini bilime, fene, teknolojiye adamış bir grup var karşımda. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği olan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Gençleri de gönülden tebrik ediyorum, kutluyorum." dedi.

Programda jüri üyelerince motivasyon amaçlı yapılan değerlendirmede ilk 4'e giren projelerin sahiplerine ödül verildi.