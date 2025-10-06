Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, 7 Ekim'de 2 yılı dolacak olan soykırıma ilişkin güncel rakamlar paylaşıldı.

Buna göre, 19 bin 450'si hastanelere ulaşanlar olmak üzere hayatını kaybeden çocuk sayısı 20 bini aştı. Hayatını kaybeden kadınların sayısı da enkaz altında kalanlar ve kayıplar da dahil olmak üzere 12 bin 500'ü geçti. 154'ü çocuk olmak üzere 460 kişi de açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi. 14'ü çocuk olmak üzere 17 kişi soğuktan donarak öldü. 7 Ekim'den bu yana ölen Filistinli sayısı 67 bin 139 olurken, kayıplarla birlikte bu rakam 76 bin 639'a ulaştı.

Sağlık sektörüne yönelik saldırılar

Açıklamaya göre, İsrail saldırılarında 1670 sağlık ve 140 sivil savunma personeli ile 254 gazeteci hayatını kaybetti, 12 bini aşkın hamile kadın gıda ve yetersiz beslenme nedeniyle düşük yaptı. 38 hastane, 96 sağlık merkezi İsrail tarafından bombalandı, yıkıldı veya hizmet dışı bırakıldı. 197 ambulans ve 61 sivil savunma aracı da hedef alındı.

Eğitim sistemini hedef alan saldırılar

Gazze Şeridi'ndeki okulların yüzde 95'i bombalama sonucu hasar gördü. 668 okul doğrudan bombalandı, 165 okul, üniversite ve eğitim kurumu tamamen, 392'si ise kısmen yıkıldı. 13 bin 500'ü aşkın öğrenci, 830 eğitimci ve 193 akademisyen ve araştırmacı saldırılarda öldü. 785 bin öğrenci eğitimden mahrum kaldı.

İbadethaneler

Saldırılarda 835 cami tamamen, 180 cami kısmen yıkıldı. 3 kilise ise birden fazla kez hedef alındı. 60 mezarlıktan 40'ı yıkıldı.

İsrail ordusu hastanelerin içinde 7 toplu mezar açtı, mezarlardan 2 bin 450 kişinin naaşını çaldı.

Saldırılarda 268 bin konut tamamen, 153 bin konut kısmen yıkıldı, 148 bin konut ciddi şekilde hasar aldı ve yaşanmaz hale geldi, 288 bin Filistinli aile evsiz kaldı. 725 merkezi su kuyusu, 5 bin 80 kilometre elektrik şebekesi tahrip edildi. 247 hükümet binası, 292 tesis, oyun alanı ve spor salonu yıkıldı, 208 arkeolojik ve kültürel miras alanı hedef alındı.

Gazze hükümeti: Ateşkes çağrılarını hiçe sayan İsrail son 2 günde 94 Filistinliyi öldürdü

Hükümetin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun "Filistin halkına yönelik vahşi saldırılarını sürdürdüğü" belirtildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail, ABD Başkanı’nın duyurduğu ateşkes çağrısına ve Hamas’ın olumlu tepkisine aldırış etmeden saldırılarını sürdürüyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun cumartesi sabahından pazar akşamına kadar Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerinde yoğun nüfuslu sivil yerleşimleri ve yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu alanları hedef alarak 131 hava ve topçu saldırısı gerçekleştirdiğine dikkati çekilen açıklamada, saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 94 sivilin hayatını kaybettiği, bunlardan 61’inin Gazze kentinden olduğu aktarıldı.

Açıklamada, saldırıların "Filistin halkına karşı süregelen soykırımın bir parçası olduğu, İsrail’in uluslararası toplumun ateşkes çağrılarını görmezden geldiği ve "sistematik biçimde sivilleri öldürüp Gazze’yi yaşanılamaz bir yer yapma çabalarını sürdürdüğü" kaydedildi.