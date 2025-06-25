Tuşba Çok Amaçlı Spor Salonu önünde düzenlenen yarışmaya 7 ilden 138 sporcu katıldı. Yarışmalarla ilgili açıklamada bulunan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Zülfü Karabulut, Duatlon yarışmalarının; bölgesel liglerde en çok sporcunun katıldığı yarışmalar olduğunu ifade etti.

Yarışmaların M1,M2,M3 ve yıldızlar olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirildiğini belirten Karabulut, "Sporcularımızın her biri kategorisine göre koşu, bisiklet ve tekrar ikinci koşu olmak üzere her birinin mesafesi ayrı oluyor. Bugün burada ikinci etabı yapıyoruz. Üçüncü etabı ise Batman'da yapılacak. Burada başarı elde eden sporcular Türkiye şampiyonasına çağrılacaklar. Ben bu duygularla tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.