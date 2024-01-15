Tahmini Okuma Süresi: dakika

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde; 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 23 adet fişek, 1 adet bıçak, 1 adet muşta ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 4 adet araç lastiği ve jantı, 1 adet cep telefonu, ziynet eşyası ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir.

Diğer suçlardan ise 6 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 136 yıl 1 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 59 şahıs yakalanmış, 37 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.