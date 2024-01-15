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Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle birçok yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, ekipler yoğun bir çalışma ile yolları yeniden ulaşıma açıyor.

Van genelinde yolu kapanan 671 yerleşim yerinin çoğunun yolu yeniden ulaşıma açıldı. Yolu kapalı olan yerleşim yeri sayısı 116'ya indi.

Bahçesaray ilçesinde 24, Başkale ilçesinde 5, Çatak ilçesinde 54, Edremit ilçesinde 1, Erciş İlçesinde 3, Gürpınar ilçesinde 25, Muradiye ilçesinde 3, Tuşba İlçesinde 1 olmak üzere toplam 116 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalıyken,ekipler yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.