Engebeli, dağlık ve eğimli alanlarda, vadi yamaçlarında katmanlar şeklinde birikmiş olan kar kütlelerinin iç veya dış kuvvetlerinin etkisi ile hareketlenen büyük kar kütlelerinin hızla aşağıya doğru kayması sonucu oluşan çığ felaketleri, ülkemizde kış mevsimiyle beraber yeniden görülmeye başlandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü Erhan Çalışkan, çığ felaketlerinin yaşandığı bölgeler ve alınması gereken tedbirlere yönelik WanHaber’e özel açıklamalarda bulundu.

“VAN’DA ÇIĞ RİSKİNİN YÜKSEK OLDUĞU BÖLGELER”

Olası çığ risklerinin Van’da hangi noktalarda görülebileceğini aktaran Vanlı sporcu Erhan Çalışkan, “Türkiye’nin en yüksek rakımlı kara yolu Van’da bulunuyor, o bölge aynı zamanda geçmiş yıllarda da birçok vatandaşımızın hayatını kaybettiği çığ felaketinin yaşandığı yer. Bölge yüksek rakımı ve yamaçlarıyla beraber her yıl neredeyse çığ olaylarının yaşandığı bir yer. Çığ Van’da hep aynı yerlerde düşüyor, eğimin az olduğu yerlerde kimse çığ olayının meydana gelmesini beklemez. Van’da çığ riskinin en yüksek olduğu yer bahsettiğimiz Bahçesaray. Orada yol irtifa olarak çok yüksek bir yerden geçiyor ve eğim oldukça fazla. Aynı noktada 3 bin metreden yol geçiliyor, bu yoldan geçilirken yol sürekli yükseliyor ve orası dağlık bir bölge, yol dağ vadisinden geçiyor, sağlı sollu sürekli çığ düşme riski var.” diye konuştu.

“EKSTREM KOŞULLARIN YAŞANDIĞI BÖLGELER”

Çalışkan, “Bahar döneminde merkezi ve eğimi düşük yerlere yağmur yağarken, yüksek rakımlı bölgelere kar olarak düşüyor, ekstrem koşulların yaşandığı bölgeler. Bahsettiğimiz Van-Bahçesaray kara yolunda Temmuz aylarında dağ kayağı ekibiyle beraber antrenman yapıyoruz, Türkiye’nin başka bir yerinde böyle bir durum yok. Van’da çığ düşme riskinin olduğu yerlerle ilgili spesifik olarak isim verebileceğimiz birkaç yer, Van-Bahçesaray kara yolu gibi ama ifade ettiğimiz gibi rakımı yüksek dik yamaçlarda çığın düşme riski yüksek. Çığı etkileyen durumlardan biri de sıcaklık farkı, bunların yanı sıra çığ olaylarını etkileyen farklı durumlar da var; eğim ve bitki örtüsü gibi. Çığın düşmesine etki eden bir diğer faktör de kar üzerinde katmanlar oluşmasıdır.” ifadelerini kullandı.

“ÇIĞ HARİTASI OLUŞTURULMALI”

Çığın meydana gelebileceği yerlerde risk analizi yapmanın ve risk haritası çıkarmanın önemine vurgu yapan Erhan Çalışkan, “İlgili kurumlarla birlikte, çığ riskinin yüksek olduğu yerlerde yapılacak çalışmalarla beraber önceden müdahaleler yapılabilecek. Meteoroloji, AFAD, Dağcılık Federasyonu gibi kurumlar koordineli bir süreç yürüterek detaylı bir çığ haritası oluşturması lazım. Çığ riskinin analiz edilerek haritalandırılması gerekiyor, bunun için uzun süre boyunca gözlem ve vakaların raporlanması gerekir. Çığ risk haritası oluşturulursa oradaki çığ ve hava şartlarını sistematik olarak ölçümleyebilir, çığın gerçekleşme olasılığında gerekli tüm tedbirler alınabilir ve can kayıpları önlenebilir.” şeklinde konuşarak çığ felaketlerine karşı alınabilecek önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.