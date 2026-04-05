Nisan ayını da yağışlarla karşılayan Van’da bugün için Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, aralıklarla hafif yağmur bildirdi.

Bu yıl ki yağışlar yüzleri güldürürken, yağışların önümüzdeki günlerde de devam edeceği tahmin ediliyor. Meteorolojik değerlendirmelere göre ise bugün Van genelinde aralıklı hafif yağmur bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van ve bölge illeri için çığ tehlikesi uyarısını sürdürüyor. Uyarıda; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

İpekyolu: Çok bulutlu, zaman zaman hafif aralıklı yağmurlu

Tuşba: Çok bulutlu, zaman zaman hafif aralıklı yağmurlu

Edremit: Çok bulutlu, zaman zaman hafif aralıklı yağmurlu

Bahçesaray: Çok bulutlu, zaman zaman hafif aralıklı yağmurlu

Başkale: Çok bulutlu, zaman zaman hafif aralıklı yağmurlu

Çaldıran: Çok bulutlu, zaman zaman hafif aralıklı yağmurlu

Çatak: Çok bulutlu, zaman zaman hafif aralıklı yağmurlu

Erciş: Çok bulutlu, zaman zaman hafif aralıklı yağmurlu

Gevaş: Çok bulutlu, zaman zaman hafif aralıklı yağmurlu

Gürpınar: Çok bulutlu, zaman zaman hafif aralıklı yağmurlu

Muradiye: Çok bulutlu, zaman zaman hafif aralıklı yağmurlu

Özalp: Çok bulutlu, zaman zaman hafif aralıklı yağmurlu

Saray: Çok bulutlu, zaman zaman hafif aralıklı yağmurlu