Nisan ayını da yağışlarla karşılayan Van’da bugün için Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, aralıklarla hafif yağmur bildirdi.
Bu yıl ki yağışlar yüzleri güldürürken, yağışların önümüzdeki günlerde de devam edeceği tahmin ediliyor. Meteorolojik değerlendirmelere göre ise bugün Van genelinde aralıklı hafif yağmur bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van ve bölge illeri için çığ tehlikesi uyarısını sürdürüyor. Uyarıda; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.
VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU
İpekyolu: Çok bulutlu, zaman zaman hafif aralıklı yağmurlu
Tuşba: Çok bulutlu, zaman zaman hafif aralıklı yağmurlu
Edremit: Çok bulutlu, zaman zaman hafif aralıklı yağmurlu
Bahçesaray: Çok bulutlu, zaman zaman hafif aralıklı yağmurlu
Başkale: Çok bulutlu, zaman zaman hafif aralıklı yağmurlu
Çaldıran: Çok bulutlu, zaman zaman hafif aralıklı yağmurlu
Çatak: Çok bulutlu, zaman zaman hafif aralıklı yağmurlu
Erciş: Çok bulutlu, zaman zaman hafif aralıklı yağmurlu
Gevaş: Çok bulutlu, zaman zaman hafif aralıklı yağmurlu
Gürpınar: Çok bulutlu, zaman zaman hafif aralıklı yağmurlu
Muradiye: Çok bulutlu, zaman zaman hafif aralıklı yağmurlu
Özalp: Çok bulutlu, zaman zaman hafif aralıklı yağmurlu
Saray: Çok bulutlu, zaman zaman hafif aralıklı yağmurlu