Wanhaber – Özel

Vatandaşların zaman zaman randevu bulmakta güçlük çektiği poliklinikler, haftanın belli günlerinde mesai saatleri sonrası da hizmet veriyor.

Vatandaşların mağduriyetinin giderilmesini ve istediği poliklinikte randevu alabilmesini kolaylaştırmayı amaçlayan uygulama, bir süredir uygulanıyor. Haftanın 3 günü, açıklanan polikliniklerde vatandaşlara mesai sonrası da hizmet veriliyor.

Van SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde şuan itibari ile mesai sonrası çocuk nöroloji, çocuk cerrahi, ftr-romotoloji, göz hastalıkları, gastroenteroloji, radyoloji ve ruh sağlığı ve hastalıkları polikliniklerinde hizmet verilmeye devam ediliyor.

Söz konusu polikliniklerde Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri mesai sonrası saat 17.00 ile 20.00 arasında hasta kabulü yapılıyor.

Haber: Mehmet Salih Bildik