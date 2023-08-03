Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bölgedeki kırsal alanlarda yürüttüğü çalışmalarla çiftçilerin yüzünü güldüren Van Büyükşehir Belediyesi, su kaynaklarını verimli kullanabilmek için yeni projelerini geliştiriyor.

Bu çerçevede uzun yıllardır boşa akan ve verim alınamayan dere suyu kanala bağlanarak tarım arazilerine ulaştırıldı. 2 bent ve 3 yol geçidiyle 84 metre betonarme duvar ve 11 adet sel geçidinin yer aldığı 5 kilometre uzunluğundaki sulama kanalı, bölgede 150 hektar alanı suyla buluştu.

3 aylık çalışmayla tamamlanan projeyi yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Sinan Hakan ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yusuf Altun, yapılan çalışmaları yerinde takip etti. Kanalın mahalle halkı ve çiftçilere hayırlı olmasını temenni eden Başkan Danışmanı Sinan Hakan, yapılan çalışmalarla bölgede verimliliğin artacağını söyledi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden, Mahalle Muhtarı Fahrettin Sönmez, tarımda üretime daha fazla yöneleceklerini vurguladı. Muhtar Sönmez, “Suyumuz olmadığı için çok zorluk çekiyorduk. Var olan dere suyu da arazilerimize ulaşmıyordu.

Kanal toprak olduğundan ötürü 4-5 saat içinde suyumuz toprakta kayboluyordu. Bu yüzden de verim alamıyorduk. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına durumu bildirdik.

Sağ olsunlar çalışmayı başlatıp kısa sürede bizlere teslim ettiler. Şimdi yüzde 100 verimimiz artacak. Kanalla beraber bentler de yapıldı. Mahalle sakinleri adına emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Kanalın tamamlanmasının ardından mahalle sakinleri alternatif tarım ürünleri de yetiştirebilecek.İHA