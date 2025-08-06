Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında Van’ın tüm ilçelerinde okullarda görev yapmak üzere bin 370 personel alımı yapacak.

4 Ağustos 2025 tarihinde başlayan başvuru süreci, 8 Ağustos 2025 tarihine kadar devam edecek. Program, 6 ay boyunca geçici istihdam sağlayarak işsizlere gelir desteği sunmayı ve okulların temizlik, güvenlik gibi ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak başvurularda, katılımcılar noter kurası yöntemiyle belirlenecek ve kura tarihi Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından daha sonra duyurulacak.

Program kapsamında seçilen kişiler, 1 Eylül 2025’ten itibaren 28 Şubat 2026’ya kadar Van’daki okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışacak.

İlçe ilçe ayırılan istihdam kontenjanları ise şu şekilde oldu;

Van Merkez 150

İpekyolu 300

Edremit 200

Tuşba 200

Başkale 40,

Saray 20

Çaldıran 60

Çatak 40

Erciş 150

Muradiye 50

Gürpınar 40

Bahçesaray 20

Gevaş 50

Özalp 50