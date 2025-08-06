Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında Van’ın tüm ilçelerinde okullarda görev yapmak üzere bin 370 personel alımı yapacak.
4 Ağustos 2025 tarihinde başlayan başvuru süreci, 8 Ağustos 2025 tarihine kadar devam edecek. Program, 6 ay boyunca geçici istihdam sağlayarak işsizlere gelir desteği sunmayı ve okulların temizlik, güvenlik gibi ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak başvurularda, katılımcılar noter kurası yöntemiyle belirlenecek ve kura tarihi Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından daha sonra duyurulacak.
Program kapsamında seçilen kişiler, 1 Eylül 2025’ten itibaren 28 Şubat 2026’ya kadar Van’daki okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışacak.
İlçe ilçe ayırılan istihdam kontenjanları ise şu şekilde oldu;
Van Merkez 150
İpekyolu 300
Edremit 200
Tuşba 200
Başkale 40,
Saray 20
Çaldıran 60
Çatak 40
Erciş 150
Muradiye 50
Gürpınar 40
Bahçesaray 20
Gevaş 50
Özalp 50