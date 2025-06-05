6 Haziran Cuma günü (yarın) başlayacak olan Kurban Bayramı 4 gün sürecek. Bayram süresince Van’da nöbetçi olacak fırınlar da belli oldu.

Bayram günlerinde Van’daki fırınların nöbet listesi Van Lokantacılar Fırıncılar Pastaneciler Tatlıcılar ve Kasaplar Esnaf Odası Başkanlığı tarafından açıklandı.

İşte Bayram süresince açık olacak fırınlar;

1. GÜN

-Mis Tarım Unlu Mamulleri: Sıhke Caddesi Hidayet Camii yanı

-Hacıoğlu Ekmek Fabrikası: Şerefiye Mahallesi

-Göktat Ekmek Fabrikası: Bostaniçi Dörtyol Kavşağı

-Başit Ekmek Fabrikası: Şabaniye Mahallesi

-Yalçın Kaya Ekmek Fabrikası: Altıntepe Mahallesi

-Saray Fırın: Karşıyaka Beşyol

-Trabzon 4 Ekmek Fabrikası: Erciş Yolu

-Sofi Baba Ekmek Fabrikası: Şerefiye Mahallesi

-Dural Taş Ekmek: Serhat Mahallesi

-Toprak Ekmek Fabrikası: Orhan Doğan Caddesi

-Kevenli Taş Ekmek: Kevenli TOKİ

-Trabzon 1 Ekmek Fabrikası: Ulu Cami civarı Çağ Oteli altın

-Şafak Fırını: Şafak Mahallesi

-Özgül Taş Ekmek: Artoş iş merkezi arası

-Öz Numune Taş Ekmek: Süphan Sümerbank caddesi

-Efe Taş Ekmek: Ali Paşa mahallesi Roka market yanı

-Aldemir Taş Ekmek: Altın Tepe mahallesi

-Kardeşler Ekmek Fabrikası: İskele Caddesi

-Haktan Unlu Mamulleri: Erciş Yolu üzeri Shell petrol

-Yusufoğlu Ekmek Fabrikası: Servetiye mahallesi Çohaz petrol yanı

-Soner Usta Unlu Mamulleri: Terzioğlu mahallesi

-Öz Elif Unlu Mamulleri: Halilağa mahallesi Gölbaşı caddesi

-Aldemir Taş Ekmek: Altıntepe mahallesi

-Fidanlar Taş Ekmek: Cevdet Paşa mahallesi Mehmet Akif Ersoy (Erek) lisesi yanı

-Haktan Ekmek fırını: Kampüs Yolu üzeri Shell petrol

2. GÜN

-Mis Tarım Unlu Mamulleri: Sıhke Caddesi Hidayet Camii yanı

-İskele Ekmek Fabrikası: Şerefiye Ferit Melen caddesi

-Hacıoğlu Ekmek Fabrikası: Şerefiye mahallesi

-Trabzon 4 Ekmek Fabrikası: Erciş yolu

-Aslı Ekmek Fırını: Hacıbekir Mahallesi Sebze Hali yanı

-Göktat Ekmek Fabrikası: Bostaniçi Dörtyol kavşağı

-Van Gölü Ekmek Fabrikası: İskele Caddesi

-Başit Ekmek Fırını: Şabaniye Mahallesi

-Dural Taş Ekmek: Serhat Mahallesi

-Başak Taş Ekmek: İpekyolu Caddesi

Sofi Baba Ekmek Fabrikası: Şerefiye Mahallesi

-Toprak Ekmek Fabrikası: Orhan Doğan Caddesi

-Özgül Taş Ekmek: Artos İş Merkezi arası

-Yeni Şafak Fırını: Şafak Mahallesi

-Şekerler Ekmek Fabrikası: Gölbaşı Caddesi

-Terzioğlu Taş Ekmek: Halilağa Mahallesi

-Balka Taş Ekmek: Hafiziye Eski Cezaevi Caddesi

-Kardeşler Ekmek Fabrikası: İskele Caddesi

-Haktan Unlu Mamulleri: Erciş Yolu üzeri Shell Petrol

-Kevenli Taş Ekmek: Kevenli TOKİ

-Elif Unlu Mamulleri: Gölbaşı Caddesi

-İbrahimoğulları Unlu Mamulleri: Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Sebze yolu üzeri

-Şekerler Ekmek Fabrikası: Gölbaşı Caddesi

-Aslı Ekmek: Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Sebze yolu üzeri

3.GÜN

-Mistarım Unlu Mamulleri: Sıhke Caddesi Hidayet Camii yanı

-Göktat Ekmek Fabrikası: Bostaniçi Dörtyol kavşağı

-Sahil Ekmek Fabrikası: İskele Caddesi sonu

-Köylüm Ekmek Fabrikası: İstasyon Mahallesi

-Hacıoğlu Ekmek Fabrikası: Şerefiye Mahallesi

-İskele Ekmek Fabrikası: Şerefiye Ferit Melen Caddesi

-Van Eksan Halk Ekmek Fabrikası:

-Başit Ekmek Fabrikası: Şabaniye Caddesi

-Ünseli Dünya Unlu Mamulleri: Erciş Yolu üzeri

-Altın Odun Ekmek: Erek Dağı Caddesi Sosyal Meskenler

-Gölbaşı Taş Ekmek: Gölbaşı Caddesi

-Ekmek Diyarı: Selim Bey Mahallesi Melen Bulvarı

-Büyükşehir Unlu Mamulleri: Akköprü Mahallesi

-Toprak Ekmek Fabrikası: Orhan Doğan Caddesi

-Yeni Şafak Fırını: Şafak Mahallesi

-Nur Güneş: Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Doğu Caddesi

-Ünseli Trabzon 4: Erciş Yolu üzeri

-Kardeşler Ekmek Fabrikası: İskele Caddesi

-Başaktaş Ekmek: Gölbaşı Caddesi

-Haktan Unlu Mamulleri: Erciş Yolu Üzeri Shell Petrol

-Çağdaş Ekmek: Edremit Yeni TOKİ

-Salkım Taş Ekmek: Yeni Mahalle

-İbrahimoğulları Unlu Mamulleri: Yeni Mahalle Şerefiye Caddesi (Demir Köprü)

-Özgül Taş Ekmek: Artos İş Merkezi arası

-Kevenli Taş Ekmek: Kevenli TOKİ

4.GÜN

-Sarmaşık Ekmek Fabrikası: Kale Yolu

-Uyaş Ekmek Fabrikası: Karşıyaka Beşyol

-Özberk Ekmek Fırını: Hacıbekir Caddesi

-Göktat Ekmek Fırını: Bostaniçi Dörtyol kavşağı

-Sahil Ekmek Fabrikası: İskele Caddesi sonu

-Köylüm Ekmek Fabrikası: İstasyon Caddesi

-Hacıoğlu Ekmek Fabrikası: Şerefiye Mahallesi

-İskele Ekmek Fabrikası: Şerefiye Mahallesi Ferit Melen Caddesi

-Van Eksan Halk Ekmek Fabrikası,

-Büyükşehir Unlu Mamulleri: Akköprü Mahallesi

-Yeni Şafak Fırını: Şafak Mahallesi

-Nur Güneş: Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Doğu Caddesi

-Ünseli Trabzon 4: Erciş Yolu üzeri

-Kardeşler Ekmek Fabrikası: İskele Caddesi

-Haktan Unlu Mamulleri: Erciş Yolu Üzeri Shell petrol

-Çağdaş Ekmek: Edremit Yeni TOKİ

-İslamoğlu Unlu Mamulleri: Şerefiye Mahallesi

-Kardeşler Taş Ekmek: Karşıyaka Mahallesi

-Kervan Taş Ekmek: İkinisan Kavşağı

-Özgül Taş Ekmek: Artos İş Merkezi arası

-Pulatlar Taş Ekmek: Cumhuriyet Mahallesi

-Ekmek Dünyası: Karşıyaka

-Kampüs Taş Ekmek: Erciş Yolu

-Pastacı Cevdet Usta Taş Ekmek: Erciş Yolu Gross 65 yanı İstasyon Mahallesi

-Kevenli Taş Ekmek: Kevenli TOKİ