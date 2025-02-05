Alerjik reaksiyona sebep olarak ölümcül olabileceği belirtilen sarı serumun gündeme gelmesi üzerine SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya’dan önemli bir paylaşım yaparak, acil servislerde grip nedeniyle serum takılması konusunda ısrarcı olunmaması gerektiğine vurgu yaptı. Başhekim Sarıkaya, serum içeriklerine ilişkin bilgi vererek adeta alternatifleri anlamına gelen içeceklere işaret etti.

Başhekim Sarıkaya, paylaşımında; “Serum içerik anlamında tuzu biraz artırılmış sudur. İçine katılan vitamin ve ağrı kesicilerin tablet formaları da mevcuttur. Bazen içine steroid katılıyor” diye kaydetti.

ÖNEMLİ TAVSİYELER

Başhekim Sarıkaya, açıklamaları ile birlikte tavsiyelerde de bulunarak şunları dile getirdi;

“1- Çok ciddi sıvı açığı olan hastalar haricinde gribal enfeksiyonlarda serum kullanılmasına gerek yoktur. Sıvı takviyesinin en güzel yolu su içmektir.

2- Serum içine katılan ağrı kesiciler yerine ihtiyaç varsa hekim önerisi ile tablet şeklinde kullanılabilir.

3- Serum içine katılan vitaminler ciddi alerjik reaksiyona neden olabilir. Bunun yerine taze C vitamini içeren ürünler tüketmek daha doğrudur. (nane limon.. vs)

4- Steroid çok tehlikeli yan etkilere yol açabilir. Mesela kemik uçlarında erimeye (avasküler nekroz) neden olarak sakat bırakabilir. Kısacası ilaçlar olası yan etkilerinden dolayı sadece hekim önerisiyle kullanılmalıdır.

Acillerde hekimleri grip nedeniyle serum takılması noktasında zorlamamak lazım. Israrcı olmamak lazım. Komplike olmamış grip için en güzel tedavi bol sıvı almak ve doğal c vitamini alıp dinlenmektir.”