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Yangın, İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi Santral 1. Sokak’ta saat 08.30 civarında meydana geldi. Yabancı uyruklu olduğu belirtilen ailenin yaşadığı evin balkonundaki halılar henüz belirlenemeyen nedenle alev almaya başladı.

Kısa sürede alev alan halıları söndürmeye çalışan genç ise zor anlar yaşadı. İlk olarak suyla yanan halıları söndürmeye çalışan genç, başarılı olamayınca çareyi halıları balkondan aşağı atmakta buldu. Yanan halılar ise bir alt kattaki dairenin balkonuna ve boş araziye düştü.

Bu sırada çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.iha