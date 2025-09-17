Van TSO M. Rifat Hisarcıklıoğlu Salonu'nda düzenlenecek olan "Sürdürülebilir Bir Şehir İçin Bisiklet Paneli"nde konuşacak olan uzmanlar, bisiklet kullanımının önemine vurgu yapacak. Panelin ardından Van TSO’nun önünde başlayacak olan bisiklet turu gerçekleştirilecek.

Yapılacak olan etkinlikle ilgili konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş, Avrupa Birliği'nin sürdürülebilir ulaşım ve çevre dostu mobilite vizyonunu desteklemek amacıyla Avrupa Hareketlilik Haftası'nın düzenlendiğini ifade etti. Çeliktaş, "Bu yıl Van TSO AB Bilgi Merkezi olarak ‘Sürdürülebilir Bir Şehir İçin Bisiklet’ temasıyla düzenleyeceğimiz etkinlikle hem çevreye duyarlı ulaşım seçeneklerini destekliyor hem de toplum sağlığına katkı sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

Etkinliğe gençlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarından akademik camiaya kadar geniş katılımcı kitlesinin katılmasını hedeflediklerini dile getiren Çeliktaş, "Sürdürülebilir mobilite konusunda farkındalık oluşturacak ve Van’ın doğal güzelliklerini aktif ulaşım yöntemleriyle keşfetme fırsatı sunacak.

Van AB Bilgi Merkezi olarak Avrupa Birliği'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu projeler geliştirmeye ve toplumsal farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Etkinliğin paydaş kuruluşlarının ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Van Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB Van Genç Girişimciler Kurulu, Van Gölü Aktivistleri, Van Öğretmenler Bisiklet Topluluğu ve Bisikletliler Derneği olduğu bildirildi.