Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi’nin ortaklığında düzenlenen 'Van: Peyzaj, Müzeler, Kültürel Miras, Arkeoloji ve Tarih' paneli, Van Müzesi’nde yapıldı.

“ESKİ VAN ŞEHRİNİ AYAĞA KALDIRMAYI PLANLIYORUZ”

Panelde konuşan Van Valisi Ozan Balcı, “Van'ın imarı ihyası inşası, halkın huzuru, refahı, esenliği için canla başla çalışıyoruz. Bu da bu çalışmalarımızdan biri. Bilimsel ve akademik çalışmaları çok önemsiyorum. Van’da kültür ve sanat adına güzel işler yapıyoruz.

Hoşap Kalesi restore ediliyor. Van Kalesi'ndeki Süleyman Han Camii tekrar restore edilecek. Onun dışında Ulu Camii, Kızıl Minareli Camilerimizi de restore edeceğiz. Eski Van şehrini ayağa kaldırmayı planlıyoruz. Bu projemiz ilimize çok büyük bir zenginlik katacak.

Bu vesileyle araştırmalarıyla, bulgularıyla, ürettikleriyle bu panele katkı sağlayan çok kıymetli hocalarımıza ve katılımcılara kalpten, gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Panel, farklı üniversitelerden bilim insanlarının sunumlarıyla devam etti.

Van Bölge Gazetesi