Cumhurbaşkanlığı seçimleri için gözler 28 Mayıs'a çevrildi. Vatandaşlar, ikinci turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir tercihte bulunacak.

Seçimin ikinci turuna sayılı günler kala CHP'deki değişim dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, seçim sonrası 15 Mayıs'ta CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Onursal Adıgüzel'i görevden almış yerine Devrim Barış Çelik'i getirmişti.

ESKİ AK PARTİLİ, KILIÇDAROĞLU'NUN YENİ BAŞDANIŞMANI OLDU

Bu seferde Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı olarak avukat Cevdet Nasıranlı'yı seçtiği öğrenildi. Eski AK Partili olan Nasıranlı göreve gelmesinden sonra sosyal medyada hesabından AK Partili ile ilgili olan tweetlerini sildi. Yaşanan bu gelişme sosyal medyada gündem oldu.

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