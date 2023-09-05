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Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmaların hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yasa dışı faaliyetleri olan kişi ve örgütleri tespit etmek, suç ve suçlu bağlantılarını ortaya çıkarmak ve faillerinin yakalanarak adli mercilere teslim edilmesini sağlamak maksadıyla icra edilen faaliyetler çerçevesinde; Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile 2023 yılı Ağustos ayı içerisinde Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ısrarlı ve titiz çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 204 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Yakalanan şahıslardan 42’si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

162 şahıs ise adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, ilimizde asayiş ortamının sağlanması maksadıyla titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir” denildi.İHA